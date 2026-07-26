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AjansHaber Gündem TÜRKSAT, Türksat-Biruni ile Orta Doğu ve Afrika pazarına güç katacak

TÜRKSAT, Türksat-Biruni ile Orta Doğu ve Afrika pazarına güç katacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın adını verdiği Türksat-Biruni uydusunun Katar ortaklığıyla TÜRKSAT filosuna katılacağını, projenin Türkiye’nin küresel uydu pazarındaki etkinliğini artıracağını açıkladı.

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TÜRKSAT, Türksat-Biruni ile Orta Doğu ve Afrika pazarına güç katacak
KAYNAK: (AA)

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Katar ile kurulan stratejik iş birliği kapsamında geliştirilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın adını verdiği Türksat-Biruni uydusuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Uraloğlu, 50 derece Doğu yörüngesinde görev yapacak yüksek veri kapasiteli Ka-Bant teknolojisine sahip uydunun TÜRKSAT filosuna önemli katkı sağlayacağını belirtti.

Es’hailSat ortaklığıyla yürütülen proje kapsamında uydu varlıkları, yer altyapıları ve dağıtım ağlarının birlikte değerlendirileceğini ifade eden Uraloğlu, bu sayede TÜRKSAT’ın kullanımına 50 gigabayta kadar ilave kapasite kazandırılacağını kaydetti.

Proje kapsamında 50 derece Doğu yörüngesindeki frekans ve yörünge haklarının korunacağını vurgulayan Uraloğlu, Türksat-Biruni’nin Orta Doğu, Kuzey Afrika, Avrupa, Orta Asya ve Sahra Altı Afrika’da geniş bir hizmet ağı oluşturacağını belirtti.

Yeni uydunun geniş bant internet, havacılık ve denizcilik haberleşmesi, kamu kurumlarının iletişim altyapısı ve kurumsal veri iletişimi gibi alanlarda önemli katkılar sağlayacağını ifade eden Uraloğlu, projenin Türkiye’nin uzay vizyonunu güçlendireceğini söyledi.

#Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu
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