Dijital detoks ve MEBİ modeli: Yeni nesil eğitimde "ekran" dengesi nasıl sağlanacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) koordinasyonunda sürdürülen hazırlıklar devam ederken, Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) yapay zeka destekli eğitim platformu MEBİ’nin yaklaşık 6 milyon kullanıcıya ulaşması, eğitimde dijital dönüşümün farklı bir boyut kazandığını ortaya koyuyor.

Uzmanlar, çocukların kontrolsüz sosyal medya kullanımının sınırlandırılması ile eğitim amaçlı dijital teknolojilerin yaygınlaştırılmasının birlikte değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, “dijital detoks” anlayışının önümüzdeki dönemde eğitim politikalarının temel unsurlarından biri olacağını ifade ediyor.

Yeni dönemde hedef: Zararlı içerikten korunan, eğitim odaklı dijital nesil

Türkiye’de uzun süredir üzerinde çalışılan sosyal medya düzenlemesi, çocukların dijital platformlarda karşılaşabileceği riskleri azaltmayı amaçlıyor.

Yasal düzenleme kapsamında sosyal ağ sağlayıcılarının 15 yaşını doldurmamış çocuklara yönelik yaş doğrulama sistemleri kurması, ebeveyn kontrol mekanizmalarını güçlendirmesi ve çocukların güvenliğini sağlayacak teknik tedbirleri uygulaması öngörülüyor. Düzenlemeye aykırı hareket eden platformlar için reklam yasağından bant genişliğinin daraltılmasına kadar uzanan yaptırımlar bulunuyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da yaptığı açıklamada, “Çocuklarımızı büyük teknoloji şirketlerinin algoritmalarının insafına bırakmayacağız.” ifadelerini kullanarak, Türkiye’nin çocukların dijital güvenliği konusunda öncü ülkeler arasında yer almayı hedeflediğini vurguladı.

Uzmanlara göre bu düzenleme yalnızca sosyal medya kullanımını sınırlandırmayı değil, çocukların dijital zamanı daha verimli alanlara yönlendirilmesini de amaçlıyor.

Dijital dünyanın yeni adresi: Yapay zeka destekli MEBİ

Sosyal medya kullanımına yönelik sınırlamalar gündemdeyken Milli Eğitim Bakanlığının geliştirdiği MEBİ platformu eğitim teknolojilerinin geldiği noktayı gözler önüne seriyor.

YKS ve LGS başta olmak üzere farklı eğitim kademelerindeki öğrenciler için geliştirilen platform, yapay zeka destekli analiz sistemi sayesinde öğrencilerin eksik konularını belirliyor, kişiye özel çalışma planı oluşturuyor ve öğrenme sürecini bireyselleştiriyor.

Milli Eğitim Bakanlığının açıkladığı verilere göre MEBİ, 2025-2026 eğitim öğretim yılında yaklaşık 5 milyon 676 bin kullanıcıya ulaştı. Platform üzerinde bugüne kadar 2,7 milyar sayfa görüntülemesi gerçekleşirken, öğrenciler 3,6 milyondan fazla deneme sınavı çözdü.

Bu veriler, eğitim amaçlı dijital platformların yalnızca içerik sunan sistemler olmaktan çıkarak öğrencinin akademik gelişimini takip eden akıllı öğrenme ekosistemlerine dönüştüğünü gösteriyor.

Yapay zeka öğretmenin yerini almıyor

Uzmanlar, yapay zeka teknolojilerinin öğretmenin yerine geçmediğini, tam tersine öğretmeni destekleyen yardımcı sistemler olduğunu vurguluyor.

MEBİ’de öğrencinin çözdüğü sorular analiz edilerek eksik kazanımlar belirleniyor, uygun konu anlatımları öneriliyor ve başarı düzeyine göre yeni çalışma planları hazırlanıyor. Böylece her öğrenci kendi öğrenme hızına uygun içeriklere ulaşabiliyor.

Eğitim teknolojileri uzmanlarına göre kişiselleştirilmiş öğrenme modeli, klasik ezber yöntemlerine göre daha verimli sonuçlar ortaya koyuyor.

Dijital detoks neden önem kazandı?

Son yıllarda LGS ve YKS’de derece yapan öğrencilerin röportajlarında en sık dile getirilen ortak noktalardan biri de sosyal medya kullanımını sınırlandırmaları oldu.

“Dijital detoks” olarak adlandırılan bu yaklaşım, öğrencilerin belirli sürelerle sosyal medya uygulamalarından uzak kalmasını, bildirimleri kapatmasını ve dikkat dağıtan dijital alışkanlıkları azaltmasını ifade ediyor.

Uzmanlar, sosyal medyanın özellikle kısa video içerikleri nedeniyle dikkat süresini olumsuz etkileyebildiğini, sürekli bildirim akışının ise öğrencilerin derin odaklanmasını zorlaştırdığını belirtiyor.

Dijital detoks uygulayan öğrencilerde;

dikkat süresinin arttığı,

ders çalışma veriminin yükseldiği,

uyku düzeninin iyileştiği,

zaman yönetiminin kolaylaştığı,

sınav kaygısının azaldığı ifade ediliyor.

Uzmanlara göre burada amaç teknolojiyi tamamen hayatın dışına çıkarmak değil teknolojiyi doğru amaçlarla kullanmayı öğrenmek.

Ekran süresi değil, ekranın amacı önemli

Eğitim alanında çalışan akademisyenler, artık “ekran süresi” yerine “nitelikli ekran kullanımı” kavramının öne çıktığını belirtiyor.

Bir öğrencinin saatlerini sosyal medya akışında geçirmesi ile aynı süreyi MEBİ üzerinden konu çalışarak değerlendirmesi aynı şekilde değerlendirilmiyor.

Yapay zeka destekli eğitim platformlarının amacı öğrencinin daha kısa sürede doğru bilgiye ulaşmasını sağlamak olurken, sosyal medya platformlarının algoritmaları ise kullanıcıların platformda daha uzun süre kalmasını hedefliyor.

Bu nedenle uzmanlar, çocukların tamamen ekrandan uzaklaştırılması yerine eğitim odaklı dijital araçlarla buluşturulmasının daha doğru bir yaklaşım olduğu görüşünde birleşiyor.

Velilere önemli görev düşüyor

Uzmanlar, dijital dönüşüm sürecinde ailelerin rolünün her zamankinden daha önemli olduğuna dikkat çekiyor.

Velilere;

çocuklarıyla birlikte dijital kullanım kuralları belirlemeleri,

ders çalışma saatlerinde sosyal medya kullanımını sınırlandırmaları,

eğitim amaçlı platformları teşvik etmeleri,

uyumadan önce ekran kullanımını azaltmaları,

çocukların hangi uygulamalarda ne kadar zaman geçirdiğini takip etmeleri öneriliyor.

Özellikle ebeveyn kontrol sistemlerinin etkin kullanılmasıyla sosyal medya düzenlemesinin daha başarılı sonuçlar vereceği değerlendiriliyor.

Dünyada da benzer adımlar atılıyor

Türkiye, çocukların dijital güvenliğini artırmaya yönelik düzenlemeler konusunda yalnız değil.

Son yıllarda Avustralya, Fransa, İngiltere ve ABD’nin bazı eyaletlerinde de çocukların sosyal medya kullanımına ilişkin yaş doğrulama, ebeveyn izni ve dijital güvenlik uygulamaları gündeme geldi.

UNESCO ve OECD gibi uluslararası kuruluşlar da eğitimde yapay zekanın etik ilkeler doğrultusunda kullanılmasını desteklerken, çocukların dijital bağımlılıktan korunmasına yönelik politikaların önemine dikkat çekiyor.

Eğitimde yeni dönem: Yapay zeka ve dijital denge birlikte ilerleyecek

Uzmanlara göre önümüzdeki yıllarda akademik başarı yalnızca bilgiye erişimle değil, dikkat yönetimi, dijital okuryazarlık, zaman planlaması ve bilinçli teknoloji kullanımıyla da ölçülecek.

Türkiye’de yürürlüğe girecek yeni sosyal medya düzenlemesi ile Milli Eğitim Bakanlığının yapay zeka destekli eğitim yatırımları birlikte değerlendirildiğinde, eğitimde yeni bir modelin şekillendiği görülüyor.

Bu modelde çocukların zararlı dijital içeriklerden korunması, sosyal medya bağımlılığının azaltılması, yapay zeka destekli bireysel öğrenme sistemlerinin yaygınlaştırılması ve dijital detoks alışkanlığının teşvik edilmesi temel hedefler arasında yer alıyor.

Ekim ayında yürürlüğe girmesi beklenen yönetmelikle birlikte hem ailelerin hem de eğitim kurumlarının çocukların dijital yaşamını yeniden şekillendirecek yeni bir döneme girmesi bekleniyor.