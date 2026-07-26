TBMM’de yeni dönem: Ana muhalefetin el değiştirmesi mecliste dengeleri baştan yazıyor

TBMM kayıtlarına göre AK Parti 277 milletvekiliyle birinci sıradaki yerini korurken, 91 milletvekiline ulaşan YENİ Parti Meclis’in ikinci büyük grubu ve ana muhalefet partisi konumuna yükseldi. CHP ise 44 milletvekiliyle beşinci sıraya geriledi.

Komisyonlarda kapsamlı revizyon

Meclis kulislerinde en yoğun hazırlık komisyonlar için yürütülüyor.

TBMM İçtüzüğü uyarınca siyasi partilerin ihtisas komisyonlarındaki temsil oranları milletvekili sayılarına göre belirleniyor. Bu nedenle Anayasa, Plan ve Bütçe, Adalet, Dışişleri, Milli Savunma, İçişleri, Milli Eğitim, Sağlık ve diğer ihtisas komisyonlarında üye dağılımlarının yeniden hesaplanması bekleniyor.

Parlamento kaynakları, yeni hesaplamayla birlikte YENİ Parti’nin komisyonlarda daha fazla üyelik elde edeceğini, CHP’nin ise mevcut temsil gücünün önemli ölçüde azalacağını ifade ediyor. Bu değişiklik yasama sürecinde muhalefetin etkinliğini doğrudan etkileyecek en önemli başlıklardan biri olarak değerlendiriliyor.

Başkanlık Divanı da değişecek

Yeni siyasi tablo TBMM Başkanlık Divanını da doğrudan ilgilendiriyor.

Katip üyelikleri, idare amirlikleri ve siyasi parti gruplarının Divandaki temsil oranlarının yeni milletvekili dağılımı dikkate alınarak yeniden değerlendirilmesi bekleniyor.

Meclis Başkanlığının önümüzdeki günlerde siyasi parti gruplarıyla teknik görüşmeler yaparak yeni görevlendirme takvimini netleştirmesi bekleniyor.

Ana muhalefetin oturma düzeni değişiyor

Genel Kurul salonunda da yeni bir dönem başlayacak.

Ana muhalefet grubuna ayrılan bölüm artık YENİ Parti tarafından kullanılacak. Grup sıralaması, Genel Kurul’daki konuşma öncelikleri ve protokol düzeni de buna göre güncellenecek.

TBMM idari birimlerinin grup tabelaları, yönlendirme sistemleri ve salon yerleşimi üzerinde teknik hazırlıklara başladığı öğrenildi.

Grup yönetimleri yeniden oluşturuluyor

Milletvekili sayısındaki değişiklik siyasi parti gruplarının yönetim yapısını da yeniden şekillendirecek.

TBMM kaynakları, grup başkanvekillikleri, grup yönetim kurulları ve grup organizasyonlarının yeni tabloya göre yeniden oluşturulacağını belirtiyor.

Bunun yanında Genel Kurul’daki konuşma süreleri, grup önerileri ve usul konuşmalarında kullanılacak süreler de milletvekili sayılarına göre yeniden düzenlenecek.

Meclis bütçesinden sağlanan idari imkanlar yeniden planlanıyor

Siyasi parti gruplarına TBMM bütçesinden sağlanan sekretarya hizmetleri, danışmanlık, uzman desteği ve idari personel planlamasının da yeni milletvekili dağılımı doğrultusunda yeniden yapılacağı belirtiliyor.

Meclis kulislerinde grup odaları, toplantı salonları, danışman ofisleri ve ortak kullanım alanlarının da yeniden tahsis edilmesine yönelik hazırlıkların sürdüğü ifade ediliyor.

RTÜK ve diğer seçimlerde yeni matematik

TBMM’nin seçtiği RTÜK üyeleri ile bazı üst kurul ve anayasal kurumlara yapılacak seçimlerde siyasi parti gruplarının sahip olduğu sandalye sayısı belirleyici rol oynuyor.

Parlamento çevrelerinde, yeni aritmetiğin ilerleyen süreçte yapılacak seçimlerde aday gösterme ve kontenjan hesaplarını etkileyeceği değerlendirmesi yapılıyor. Ancak her kurum için seçim usulünün ilgili kanun hükümlerine göre ayrıca işletileceğine dikkat çekiliyor.

AYM başvurularında ana muhalefet etkisi

Meclis kulislerinde konuşulan bir diğer başlık ise anayasal denetim mekanizmaları.

Ana muhalefet partisinin yasama faaliyetleri sırasında kanunların iptali için Anayasa Mahkemesine (AYM) başvuru süreçlerinde üstleneceği siyasi rolün artık YENİ Parti tarafından yürütüleceği değerlendiriliyor.

Hazine yardımı tartışılıyor

Siyasi kulislerde en çok konuşulan başlıklardan biri de Hazine yardımı oldu.

Hukuk çevreleri ise siyasi partilere yapılan Hazine yardımının temel olarak seçim sonuçları ve Siyasi Partiler Kanunu hükümleri esas alınarak hesaplandığını, milletvekili transferlerinin tek başına otomatik mali sonuç doğurmadığını belirtiyor. Olası değişikliklerin ancak mevcut mevzuat çerçevesinde yapılacak hukuki değerlendirmeler sonucunda netleşebileceği ifade ediliyor.

İlk Genel Kurul birleşimi kritik

TBMM’nin ilk Genel Kurul birleşiminin yeni siyasi tablonun fiilen uygulanacağı oturum olması bekleniyor.

Komisyon üyeliklerinin yeniden belirlenmesi, grup yönetimlerinin şekillenmesi, Başkanlık Divanındaki yeni dağılım ve idari düzenlemelerin önümüzdeki günlerde Meclis Başkanlığı tarafından tamamlanması öngörülüyor.

TBMM kulislerinde, 28. Yasama Döneminin bugüne kadarki en kapsamlı kurumsal yeniden yapılanma sürecinin yaşandığı değerlendirmesi yapılıyor.