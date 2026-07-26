Batı Şeria’da camiye saldırı: Kundaklanan ibadethaneye ırkçı sloganlar yazıldı

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria’nın Tulkerim kentinin güneyindeki Kur köyüne baskın düzenledi.

WAFA’nın ve yerel kaynakların aktardığına göre saldırganlar, köydeki camiyi içeriden ateşe verdi. Yangında caminin bazı bölümleri ile içeride bulunan eşyalar zarar gördü.

Görgü tanıkları, saldırganların caminin duvarlarına ırkçı sloganlar yazdıktan sonra bölgeden ayrıldığını, köy halkının ise yangına müdahale ederek alevlerin büyümesini engellediğini ifade etti.

Filistin Vakıflar Bakanlığı, yaptığı açıklamada camilere yönelik saldırıların münferit olaylar olmaktan çıktığını, İsrail güçlerinin koruması altında sistematik şekilde gerçekleştirildiğini belirterek saldırıyı kınadı.

Açıklamada, saldırının uluslararası hukuka ve ibadet özgürlüğünü güvence altına alan uluslararası sözleşmelere aykırı olduğu vurgulanırken, uluslararası topluma ve insan hakları kuruluşlarına faillerin hesap vermesini sağlayacak adımlar atılması çağrısında bulunuldu.

