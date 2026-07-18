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AjansHaber Dünya Çekya, İstanbul Sözleşmesi’nden çekileceğini açıkladı

Çekya, İstanbul Sözleşmesi’nden çekileceğini açıkladı

Çekya hükümetinin, uluslararası kamuoyunda “İstanbul Sözleşmesi” adıyla bilinen “Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi"nden çekilme kararı aldığı bildirildi.

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Çekya, İstanbul Sözleşmesi’nden çekileceğini açıkladı
KAYNAK: (AA)

Çekya basınında yer alan haberlere göre, sözleşmeyi 2016’da imzalayan ancak yürürlüğe koymayan mevcut hükümet, eski Başbakan Petr Fiala tarafından 2023’te başlatılan onay sürecinin iptal edilmesine karar verdi.

Hükümetin aldığı son kararla İstanbul Sözleşmesi’ne yönelik onay sürecinin resmen sona erdiği ve Çekya’nın bu şekilde sözleşmeden çekildiği belirtildi.

Çekya Senatosunun Ocak 2024’te gerçekleştirilen oylamada sözleşmenin onaylanmasını reddederek veto ettiği hatırlatılırken, çok sayıda senatörün metinde yer alan bazı ifadelere itiraz ettiği aktarıldı.

Çekya’nın, sözleşmede biyolojik cinsiyet yerine “toplumsal cinsiyet” ifadesinin kullanılmasını gerekçe göstererek onay sürecine son verdiği kaydedildi.

İstanbul Sözleşmesi’nden çekileceğini son olarak Letonya duyurmuştu.

Tam adı “Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi” olan İstanbul Sözleşmesi, 2011’de İstanbul’da düzenlenen Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin 121. toplantısında kabul edilmişti.

Avrupa Birliği sözleşmeyi 13 Haziran 2017’de imzalarken, Rusya ve Azerbaycan imza atmayı reddetmişti. Çekya, Slovakya, Litvanya, Macaristan, Ermenistan ve Bulgaristan ise sözleşmeyi imzalamalarına rağmen yürürlüğe koymamıştı.

İstanbul Sözleşmesi’nin bazı hükümleri Türkiye’de toplumsal cinsiyet eşitliği tartışmalarına ve geleneksel aile değerlerine zarar verdiği yönündeki eleştirilere neden olmuş, Türkiye de 2021’de sözleşmeden çekilmişti.

 

#çekya
#İstanbul sözleşmesi
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