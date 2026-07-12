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AjansHaber Dünya Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham 71 yaşında hayatını kaybetti

Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham 71 yaşında hayatını kaybetti

ABD’de Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham’ın kısa süreli ve ani gelişen bir rahatsızlık sonucu yaşamını yitirdiği açıklandı.

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Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham 71 yaşında hayatını kaybetti

2003 yılından bu yana Senatoda görev yapan Graham, savunma ve dış politika alanındaki etkisi ile İsrail’e verdiği destekle tanınıyordu.

Ani rahatsızlık sonucu yaşamını yitirdi

ABD’li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, 71 yaşında hayatını kaybetti.

Graham’ın ofisinden yapılan açıklamada, senatörün dün gece kısa süreli ve ani gelişen bir rahatsızlık sonucu yaşamını yitirdiği bildirildi.

Cumhuriyetçi Parti’nin etkili isimlerindendi

2003 yılından bu yana ABD Senatosu’nda görev yapan Graham, savunma ve dış politika konularındaki çalışmalarıyla Cumhuriyetçi Parti’nin önde gelen isimleri arasında yer aldı.

ABD Başkanı Donald Trump’a yakın isimlerden biri olarak gösterilen Graham, 10 Temmuz’da Ukrayna’nın başkenti Kiev’de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile görüşmüştü.

İsrail’e desteğiyle gündemdeydi

Lindsey Graham, siyasi kariyeri boyunca İsrail’e verdiği güçlü destekle öne çıktı.

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını destekleyen açıklamalar yapan Graham, ABD’nin İsrail’e askeri ve diplomatik desteğinin artırılması gerektiğini savunuyordu.

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