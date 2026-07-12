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İngiltere uzatmalarda yarı final biletini aldı

2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde İngiltere, Norveç’i uzatma dakikalarında bulduğu golle 2-1 yenerek yarı finale yükseldi.

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İngiltere uzatmalarda yarı final biletini aldı
KAYNAK: (AA)

Jude Bellingham’ın iki gol attığı mücadelede İngiltere, son dört takım arasına kalırken yarı finalde Arjantin-İsviçre maçının galibiyle eşleşti.

90 dakika eşitlikle tamamlandı

2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek final mücadelesinde İngiltere ile Norveç, Miami’de karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmanın normal süresi 1-1 tamamlanırken, uzatmalarda gelen gol İngiltere’ye yarı final kapısını açtı.

Karşılaşmanın ilk yarısında topa daha fazla sahip olan İngiltere, rakip savunmayı aşmakta zorlandı. Norveç ise 36. dakikada Schjelderup’un golüyle öne geçti. İngiltere, ilk yarının uzatma bölümünde Bellingham’ın golüyle eşitliği sağladı.

Norveç fırsatları değerlendiremedi

İkinci yarıda Norveç etkili ataklar geliştirdi. Heggem’in 55. dakikada attığı gol VAR incelemesi sonrası Haaland’ın faulü gerekçesiyle iptal edilirken, 76. dakikada yine Heggem’in kafa vuruşu üst direkten döndü.

İngiltere ise savunmada kaleci Pickford’un kritik kurtarışlarıyla oyunda kalmayı başardı.

Bellingham uzatmalarda sahneye çıktı

Uzatmaların 93. dakikasında Rodgers’ın uzak mesafeden çektiği şutta kaleciden dönen topu iyi takip eden Jude Bellingham, meşin yuvarlağı ağlara göndererek takımını 2-1 öne geçirdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca İngiltere, yarı finale yükselen taraf oldu.

İngiltere 8 yıl sonra son dörtte

Bu sonuçla İngiltere, 2018 Dünya Kupası’nın ardından ilk kez yarı finale yükselme başarısı gösterdi.

Jude Bellingham’ın iki gol kaydetmesiyle birlikte turnuva tarihinde ilk kez iki İngiliz futbolcu aynı Dünya Kupası’nda beş ve üzeri gole ulaştı. Harry Kane ile Jude Bellingham turnuvada altışar gol kaydetti.

Öte yandan Norveç’in golcüsü Erling Haaland, milli takım formasıyla çıktığı son 14 resmi maçta sürdürdüğü gol serisini İngiltere karşısında devam ettiremedi.

Maç öncesinde ise 2026 Dünya Kupası’nda forma giyen ve 25 yaşında yaşamını yitiren Güney Afrikalı futbolcu Jayden Adams anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

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