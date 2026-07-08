Trabzonspor’dan kanat hamlesi: Aral Şimşir imzayı attı

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, milli futbolcunun transferi konusunda Danimarka'nın Midtjylland Kulübü ile anlaşma sağlandığı bildirildi.

Açıklamada, futbolcuya her sezon 2 milyon avro garanti ücret ödeneceği belirtildi. Ayrıca menajerlik hizmet bedeli kapsamında, oyuncuya ödenecek brüt ücretin yüzde 5’i oranında ödeme yapılacağı ifade edildi.

Midtjylland Kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak 13 milyon avronun yedi taksitte ödeneceği belirtilen açıklamada, "Futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilecek transfer bedelinin işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen-ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının yüzde 15'i ödenecektir." ifadeleri kullanıldı.