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AjansHaber Spor 2026 FIFA Dünya Kupası’nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

2026 FIFA Dünya Kupası’nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

2026 FIFA Dünya Kupası’nda son 16 turunun tamamlanmasının ardından çeyrek finale yükselen takımlar ve eşleşmeler belli oldu.

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2026 FIFA Dünya Kupası’nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

ABD, Kanada ve Meksika’nın ortaklaşa ev sahipliği yaptığı 2026 FIFA Dünya Kupası’nda son 16 turu tamamlandı. Oynanan karşılaşmaların ardından çeyrek finale yükselen takımlar ve eşleşmeler belli oldu.

Turnuvada son 16 turunun ardından oluşan çeyrek final eşleşmeleri ve maç programı şu şekilde:

9 Temmuz Perşembe

TSİ 23.00: Fransa-Fas

10 Temmuz Cuma

TSİ 22.00: İspanya-Belçika

12 Temmuz Pazar

TSİ 00.00: Norveç-İngiltere

TSİ 04.00: Arjantin-İsviçre

Ev sahipleri çeyrek finali göremedi

ABD, Kanada ve Meksika’nın ortaklaşa ev sahipliği yaptığı 2026 FIFA Dünya Kupası’nda üç ev sahibi ülke de son 16 turunda turnuvaya veda etti. Kanada Fas’a 3-0, ABD Belçika’ya 4-1, Meksika ise İngiltere’ye 3-2 mağlup oldu. Böylece organizasyonda çeyrek final öncesi ev sahibi takım kalmadı.

 

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