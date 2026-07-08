2026 FIFA Dünya Kupası’nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

ABD, Kanada ve Meksika’nın ortaklaşa ev sahipliği yaptığı 2026 FIFA Dünya Kupası’nda son 16 turu tamamlandı. Oynanan karşılaşmaların ardından çeyrek finale yükselen takımlar ve eşleşmeler belli oldu.
Turnuvada son 16 turunun ardından oluşan çeyrek final eşleşmeleri ve maç programı şu şekilde:
9 Temmuz Perşembe
TSİ 23.00: Fransa-Fas
10 Temmuz Cuma
TSİ 22.00: İspanya-Belçika
12 Temmuz Pazar
TSİ 00.00: Norveç-İngiltere
TSİ 04.00: Arjantin-İsviçre
Ev sahipleri çeyrek finali göremedi
ABD, Kanada ve Meksika’nın ortaklaşa ev sahipliği yaptığı 2026 FIFA Dünya Kupası’nda üç ev sahibi ülke de son 16 turunda turnuvaya veda etti. Kanada Fas’a 3-0, ABD Belçika’ya 4-1, Meksika ise İngiltere’ye 3-2 mağlup oldu. Böylece organizasyonda çeyrek final öncesi ev sahibi takım kalmadı.