07 Temmuz 2026 Salı
Twitter
Nsosyal
Instagram
GÜNDEM
DÜNYA
EKONOMİ
İŞ DÜNYASI
YAŞAM
TEKNOLOJİ
OTOMOTİV
SPOR
VİDEO
RESMİ İLANLAR
19:53 CAATSA düğümü Ankara’da çözülüyor! Trump: “Biz dostlarımıza müeyyide uygulamıyoruz”
18:56 Dışişleri Bakanlığından Şam’daki saldırılara kınama
18:43 Beştepe’de kritik zirve: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump başkanlığında heyetler arası görüşme
18:42 İstanbul Üniversitesi’nden İmamoğlu’nun iddialarına ilişkin açıklama
AjansHaber Spor İspanya son dakikada Portekiz’i yıktı: İspanya 1-0 Portekiz

İspanya son dakikada Portekiz’i yıktı: İspanya 1-0 Portekiz

2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda İspanya, 90+1. dakikada bulduğu golle Portekiz’i 1-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Yayınlanma
14
İspanya son dakikada Portekiz’i yıktı: İspanya 1-0 Portekiz
KAYNAK: (AA)

2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Portekiz ile İspanya, Dallas’ta karşı karşıya geldi. Dallas Stadyumu’nda oynanan mücadelede İngiliz hakem Anthony Taylor düdük çaldı. Taylor’ın yardımcılıklarını Gary Beswick ve Adam Nunn yaptı.

İlk 45 dakika golsüz eşitlikle sonuçlandı.

90+1. dakikada İspanya golü buldu. Ferran Torres’in ara pasında savunmanın arkasına hareketlenen Merino, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yerden vuruşla topu ağlara yolladı.

Müsabaka İspanya’nın 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı. İspanya, çeyrek finalde ABD-Belçika mücadelesini 4-1 kazanan Belçika ile Los Angeles’ta karşılaşacak.

Portekiz Milli Takımı’nda Martinez dönemi sona erdi

Portekiz Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Martinez, 2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda İspanya’ya 1-0 yenilerek elenmelerinin ardından görevinden ayrılacağını açıkladı.

Karşılaşma sonrasında konuşan Martinez, Portekiz’deki görev sürecinin sona erdiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Bu, bir dönemin sonu. Yeni bir sese, yeni bir lidere sahip olmak önemli. Buraya Dünya Kupası’nı kazanma hedefiyle geldim ve kazanamadığım için devam etmenin bir anlamı yok. Anıları yanımda götürüyorum ve umarım Portekiz’in de takımın başında teknik direktör olarak geçirdiğim 3,5 yıldan güzel anıları kalır. Hayatımın deneyimiydi.”

“Vicdanım rahat, gönlüm ferah”

Portekiz’in yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, Dallas Stadı’nda oynanan müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ronaldo, kaybettikleri için çok üzgün olduğunu ifade etti.

Kimsenin kaybetmeyi sevmediğini dile getiren Ronaldo, duygularını şu sözlerle anlattı:

“Dünkü gibi bir duygu yaşıyorum. Kimse bir turnuvadan elenmeyi sevmez. Ama bir futbolcunun hayatı bu, bazen kazanırsın, bazen kaybedersin. Vicdanım rahat, gönlüm ferah.”

Portekiz Milli Takımı’ndaki kariyerini noktalayıp noktalamadığı yönündeki soruyu yanıtlayan Ronaldo, anlık kararlar almadığının altını çizdi.

Ronaldo, geleceğine ilişkin kararını değerlendirmek için zamana ihtiyacı olduğunu belirterek şu açıklamayı yaptı:

“Düşünmek, ailemle konuşmak ve Portekiz’in elenmesini, kişisel durumumu analiz etmek için zamana ihtiyacım var. Ben teknik direktörün ayrılmasını bekliyorum, zaten bunu kendisi duyurdu.”

 

#2026 Dünya Kupası
#2026 Fıfa Dünya Kupası
Kane sahne aldı, ev sahibi yıkıldı: İngiltere 3-2 Meksika
Kane sahne aldı, ev sahibi yıkıldı: İngiltere 3-2 Meksika
#Spor / 06 Temmuz 2026
Haaland Brezilya’yı yıktı: Brezilya 1-2 Norveç
Haaland Brezilya’yı yıktı: Brezilya 1-2 Norveç
#Spor / 06 Temmuz 2026
Yorumlar
Yorum yazma kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız
İngiltere sürprize izin vermedi: İngiltere 2-1 Demokratik Kongo Cumhuriyeti
İngiltere sürprize izin vermedi: İngiltere 2-1 Demokratik Kongo Cumhuriyeti
Arjantin uzatmada turladı: Arjantin 3-2 Yeşil Burun Adaları
Arjantin uzatmada turladı: Arjantin 3-2 Yeşil Burun Adaları
Aysu Türkoğlu, Tsugaru Kanalı’nı geçen en genç Türk sporcu oldu
Aysu Türkoğlu, Tsugaru Kanalı’nı geçen en genç Türk sporcu oldu
Beşiktaş, Kassoum Ouattara transferinde prensipte anlaştı
Beşiktaş, Kassoum Ouattara transferinde prensipte anlaştı
Süper Lig’de yeni sezon fikstürü 9 Temmuz’da çekilecek
Süper Lig’de yeni sezon fikstürü 9 Temmuz’da çekilecek
Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırkpınar Başpehlivanı Erkan Taş’ı tebrik etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırkpınar Başpehlivanı Erkan Taş’ı tebrik etti
Gündem
NATO Zirvesi kapsamında “Müttefikler Ankara’da” Programı düzenlenecek
NATO Zirvesi kapsamında “Müttefikler Ankara’da” Programı düzenlenecek
12 Dev Adam, İsviçre’yi 23 sayı farkla mağlup etti
12 Dev Adam, İsviçre’yi 23 sayı farkla mağlup etti
Balogun’un kırmızı kart cezasında kriz büyüyor: FIFA, Belçika’nın itirazını reddetti
Balogun’un kırmızı kart cezasında kriz büyüyor: FIFA, Belçika’nın itirazını reddetti
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.