İspanya son dakikada Portekiz’i yıktı: İspanya 1-0 Portekiz

2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Portekiz ile İspanya, Dallas’ta karşı karşıya geldi. Dallas Stadyumu’nda oynanan mücadelede İngiliz hakem Anthony Taylor düdük çaldı. Taylor’ın yardımcılıklarını Gary Beswick ve Adam Nunn yaptı.

İlk 45 dakika golsüz eşitlikle sonuçlandı.

90+1. dakikada İspanya golü buldu. Ferran Torres’in ara pasında savunmanın arkasına hareketlenen Merino, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yerden vuruşla topu ağlara yolladı.

Müsabaka İspanya’nın 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı. İspanya, çeyrek finalde ABD-Belçika mücadelesini 4-1 kazanan Belçika ile Los Angeles’ta karşılaşacak.

Portekiz Milli Takımı’nda Martinez dönemi sona erdi

Portekiz Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Martinez, 2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda İspanya’ya 1-0 yenilerek elenmelerinin ardından görevinden ayrılacağını açıkladı.

Karşılaşma sonrasında konuşan Martinez, Portekiz’deki görev sürecinin sona erdiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Bu, bir dönemin sonu. Yeni bir sese, yeni bir lidere sahip olmak önemli. Buraya Dünya Kupası’nı kazanma hedefiyle geldim ve kazanamadığım için devam etmenin bir anlamı yok. Anıları yanımda götürüyorum ve umarım Portekiz’in de takımın başında teknik direktör olarak geçirdiğim 3,5 yıldan güzel anıları kalır. Hayatımın deneyimiydi.”

“Vicdanım rahat, gönlüm ferah”

Portekiz’in yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, Dallas Stadı’nda oynanan müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ronaldo, kaybettikleri için çok üzgün olduğunu ifade etti.

Kimsenin kaybetmeyi sevmediğini dile getiren Ronaldo, duygularını şu sözlerle anlattı:

“Dünkü gibi bir duygu yaşıyorum. Kimse bir turnuvadan elenmeyi sevmez. Ama bir futbolcunun hayatı bu, bazen kazanırsın, bazen kaybedersin. Vicdanım rahat, gönlüm ferah.”

Portekiz Milli Takımı’ndaki kariyerini noktalayıp noktalamadığı yönündeki soruyu yanıtlayan Ronaldo, anlık kararlar almadığının altını çizdi.

Ronaldo, geleceğine ilişkin kararını değerlendirmek için zamana ihtiyacı olduğunu belirterek şu açıklamayı yaptı:

“Düşünmek, ailemle konuşmak ve Portekiz’in elenmesini, kişisel durumumu analiz etmek için zamana ihtiyacım var. Ben teknik direktörün ayrılmasını bekliyorum, zaten bunu kendisi duyurdu.”