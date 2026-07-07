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AjansHaber Gündem Beştepe’de kritik zirve: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump başkanlığında heyetler arası görüşme

Beştepe’de kritik zirve: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump başkanlığında heyetler arası görüşme

Ankara’da düzenlenen 36. NATO Zirvesi öncesinde diplomasi trafiği Beştepe’de devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump’ın gerçekleştirdiği baş başa görüşmenin ardından, iki ülke heyetleri arasında kapsamlı toplantı yapıldı.

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Beştepe’de kritik zirve: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump başkanlığında heyetler arası görüşme

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde basına kapalı gerçekleştirilen görüşmede savunma, ticaret ve bölgesel güvenlik başlıkları ele alındı.

Toplantıya Türkiye’den Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu katıldı.

Görüşmede ayrıca MİT Başkanı İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Sedat Önal da yer aldı.

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