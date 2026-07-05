Bakan Kurum: "Beykoz’da 1071 hak sahibini tapusuyla buluşturduk"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Beykoz Belediyesi önünde düzenlenen Beykoz Hak Sahibi Tapu Teslim Töreni’nde yaptığı konuşmada, mülkiyet hakkının vatandaşın en temel haklarından biri olduğunu belirterek 25 mahalledeki 2/B kapsamındaki taşınmazların devir işlemlerinin tamamlandığını ve 1071 hak sahibine tapularının teslim edildiğini bildirdi.

25 mahallede mülkiyet sorunu çözüldü

Kurum, devletin vatandaşın hakkını korumak ve verdiği sözü yerine getirmekle yükümlü olduğunu belirterek, devir işlemlerinin tamamlanmasının Beykoz’da uzun yıllardır devam eden mülkiyet sorununu çözüme kavuşturduğunu ifade etti.

Tokatköy’de yeni düzenleme

2022 yılında temeli atılan Tokatköy Kentsel Dönüşüm Projesinin tamamlandığını hatırlatan Kurum, yaklaşık 2 bin 500 kişinin güvenli konutlara kavuştuğunu söyledi. Sürece sonradan dahil edilen vatandaşların talepleri doğrultusunda konut fiyatlarında indirime gidileceğini açıkladı.

Deprem ve sosyal konut vurgusu

İstanbul’un depreme hazırlanmasının Türkiye açısından hayati önem taşıdığını belirten Kurum, kentsel dönüşüm çalışmalarının hız kesmeden sürdüğünü ifade etti.

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi kapsamında İstanbul’a 115 bin sosyal konut yapılacağını kaydeden Kurum, bunların 15 bininin kiralık sosyal konut olarak planlandığını ve ilk teslimlerin eylül ayında başlayacağını bildirdi.

Ayrıca 2027 yılının mart ayından itibaren 81 ilde sosyal konut teslimlerinin başlayacağını belirten Kurum, deprem bölgesinde de iki yılda 455 bin konut ve iş yerinin tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildiğini söyledi.

Depozito sistemi ekonomiye 30 milyar lira katkı sağlayacak

Bakan Kurum, 1 Temmuz’da uygulamaya alınan Depozito Yönetim Sistemi kapsamında ilk 5 günde 7 milyon 600 bin ambalaj toplandığını belirterek sistemin tam kapasiteye ulaştığında yılda 25 milyar ambalajın geri dönüşüme kazandırılacağını ve ekonomiye yıllık 30 milyar lira katkı sağlayacağını ifade etti.

Protokolden değerlendirmeler

İstanbul Valisi Davut Gül, Bakan Kurum’un verdiği sözleri yerine getirdiğini belirterek hak sahiplerini tebrik etti.

Beykoz Belediye Başkanı Özlem Vural Gürzel, yıllardır çözülemeyen mülkiyet sorununun devletin güçlü iradesiyle çözüldüğünü ifade etti.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ise konuşmasında İstanbul Büyükşehir Belediyesini Beykoz’a yeterli hizmet sunmamakla eleştirdi.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Hakan Gedikli de İstanbul’da 14 ilçede 2/B çalışmalarının sürdüğünü, 6 ay içinde 2 binin üzerinde yeni parselin hak sahiplerine kazandırılacağını açıkladı.

Konuşmaların ardından Beykoz Müftüsü Muhammet Likoğlu’nun duası eşliğinde 1071 hak sahibine tapuları Bakan Murat Kurum ve protokol üyeleri tarafından teslim edildi.