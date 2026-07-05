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Zonguldak’ta sahile askeri amaçlı olduğu değerlendirilen İHA vurdu

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde sahile vuran insansız hava aracı paniğe neden oldu. İlk değerlendirmelere göre askeri amaçlı olduğu düşünülen İHA’nın menşei, teknik incelemenin ardından belirlenecek.

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Zonguldak
Haberleri
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Zonguldak’ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde sahile vuran bir insansız hava aracı (İHA), güvenlik ekiplerini alarma geçirdi. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ekibi sevk edilirken, olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

Sahil şeridini güvenlik çemberine alan ekipler, vatandaşların İHA’nın bulunduğu bölgeye yaklaşmasına izin vermedi. Olası patlayıcı ihtimaline karşı bomba imha uzmanları olay yerine çağrılırken, İHA üzerinde teknik inceleme başlatıldı.

İlk değerlendirmelere göre askeri amaçlı olduğu değerlendirilen insansız hava aracının hangi ülkeye ait olduğu henüz belirlenemedi. Yetkililer, menşeinin yapılacak teknik incelemelerin ardından netlik kazanacağını bildirdi.

Öte yandan, olay yerine SAT komandolarının da sevk edileceği öğrenildi. Güvenlik güçlerinin olayla ilgili incelemeleri sürerken, İHA’nın Karadeniz’e nasıl ulaştığı da araştırılıyor.


 

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