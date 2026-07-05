Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından NATO Zirvesi paylaşımı

İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, zirvenin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirileceği hatırlatılarak, Türkiye’nin NATO tarihinin en kapsamlı zirvelerinden birine ev sahipliği yapacağı ve tarihi zirve için geri sayımın başladığı belirtildi.

Katılımcılar ve güvenlik önlemleri

Paylaşımda yer verilen infografiğe göre, zirvede NATO üyesi 32 ülkenin devlet ve hükümet başkanları, çok sayıda davetli lider, 100’e yakın bakan ile diplomatlar ve uluslararası kuruluş temsilcileri bir araya gelecek.

Zirve kapsamında katılımcılara 3 havalimanı hizmet verecek. Organizasyonun güvenliği için 48 bin 841 emniyet, 7 bin 447 jandarma ve 639 siber güvenlik personeli olmak üzere toplam 56 bin 288 personel görev yapacak.

Medya organizasyonu

İletişim Başkanlığı koordinasyonunda TRT, 96 kamera ve 18 naklen yayın aracıyla 26 farklı noktadan zirveyi dünyaya aktaracak. Zirveyi yaklaşık 3 bin basın mensubu takip edecek.

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi zirve süresince medya merkezi olarak kullanılacak. Merkezde 1800 çalışma alanı, 40 montaj odası ve 100’den fazla canlı yayın noktası bulunacak.

Ankara genelinde 5 bin açık hava tanıtım noktası oluşturulacağı belirtilen paylaşımda, zirve kapsamında çok sayıda panel, çalıştay ve yan etkinliğin de düzenleneceği bildirildi.