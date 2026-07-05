NATO Zirvesi 22 yıl sonra yeniden Türkiye’de düzenlenecek

Türkiye, 2004 yılında İstanbul’da düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’nin ardından 22 yıl sonra yeniden İttifak liderlerini ağırlayacak.

Başkent Ankara’da gerçekleştirilecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’ne, ABD Başkanı Donald Trump başta olmak üzere NATO üyesi 32 ülkenin devlet ve hükümet başkanları ile dışişleri ve savunma bakanları da zirvede yer alacak. AP4 ülkeleri olarak bilinen Avustralya, Japonya, Yeni Zelanda ve Güney Kore de zirvede yer alacak.

Zirvede külfet paylaşımı, Avrupa-Atlantik ve Hint-Pasifik güvenliği, savunma iş birliği ve küresel güvenlik konuları ele alınacak.

Son yıllarda yan etkinlik olarak düzenlenen Savunma Sanayi Forumu ise bu yıl ilk kez zirvenin resmi programına dahil edildi. Ayrıca İstanbul İş Birliği Girişimi kapsamında dışişleri bakanları düzeyinde özel toplantı gerçekleştirilecek.

Türkiye, zirve kapsamında yaklaşık 100 bakan, çok sayıda üst düzey diplomat, uluslararası kuruluş temsilcisi ve binlerce yabancı misafiri ağırlayacak. Organizasyonu takip etmek üzere yaklaşık 3 bin gazeteci akreditasyon başvurusunda bulundu.

Zirvenin güvenliği için 56 bin 288 güvenlik personeli görevlendirilirken, siber güvenlik faaliyetleri için de 639 personel görev yapacak.

2004 yılında İstanbul’da gerçekleştirilen NATO Zirvesi, Afganistan’daki NATO misyonunun genişletilmesi, Irak güvenlik güçlerine eğitim desteği verilmesi ve Soğuk Savaş sonrası en büyük genişleme sürecinin ardından yeni üyelerin ilk kez tam üye sıfatıyla zirveye katılması nedeniyle İttifak tarihinin önemli dönüm noktalarından biri olarak kabul ediliyor.

Ankara’da düzenlenecek zirvenin ise NATO’nun yeni dönem güvenlik stratejileri ile Türkiye’nin diplomatik ve stratejik rolüne ilişkin önemli kararların alınacağı kritik bir toplantı olması öngörülüyor.