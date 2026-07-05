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Meteorolojiden kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun birçok bölgesinde sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini bildirirken, Batı Akdeniz’in iç kesimleri ile Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli yağış, Marmara’nın güneyi ve Kıyı Ege’de ise kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu.

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Meteorolojiden kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre, yurt genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, birçok bölgede ise sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.

Kuvvetli yağış beklenen bölgeler

Yağışların Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları, Denizli çevreleri ile Konya’nın batısında yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyredeceği öngörülürken, rüzgarın Marmara’nın güneyi ile Kıyı Ege’de kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

5 il için sarı kodlu uyarı

Meteoroloji, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin için sarı kodlu uyarı yayımladı.

Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

#meteoroloji uyarı
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