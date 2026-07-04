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Fas ikinci yarıda açıldı: Kanada 0-3 Fas

2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Fas, Kanada’yı ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükselen ilk takım oldu.

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Fas ikinci yarıda açıldı: Kanada 0-3 Fas

Karşılaşmayı İngiliz hakem Michael Oliver yönetti. Oliver’ın yardımcılıklarını Stuart Burt ve James Mainwaring yaptı.

2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Kanada ile Fas, Houston’da karşı karşıya geldi. 

İlk yarıda gol sesi çıkmadı ve devre golsüz eşitlikle tamamlandı.

Fas, ikinci yarıya etkili başladı. 50. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında kazanılan serbest vuruşta Hakimi, ceza yayı üzerindeki Ounahi’ye yerden pasını aktardı. Ounahi’nin sert şutunda savunmanın arasından geçen meşin yuvarlak köşeden ağlara gitti ve Fas 1-0 öne geçti.

Fas, 82. dakikada farkı 2’ye çıkardı. Talbi’nin pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Brahim Diaz, rakibinden sıyrılarak penaltı noktası üzerindeki Ounahi’ye pasını verdi. Ounahi, gelişine sert vuruşla kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti.

90+8. dakikada hızlı gelişen Fas atağında orta sahadan aldığı topla ilerleyen Diaz, soldan ceza sahasına giren Rahimi’ye pasını aktardı. Rahimi’nin yerden vuruşunda top ağlara gitti ve Fas skoru 3-0’a taşıdı.

Kalan bölümde başka gol olmadı ve Fas, Kanada’yı 3-0 mağlup ederek 2026 FIFA Dünya Kupası’nda çeyrek finale yükselen ilk takım oldu.

Fas, çeyrek finalde Paraguay-Fransa maçının kazananıyla Boston’da karşılaşacak.

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