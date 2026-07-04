2026 FIFA Dünya Kupası’nda son 16 eşleşmeleri belli oldu

ABD, Kanada ve Meksika’nın ortaklaşa ev sahipliği yaptığı 2026 FIFA Dünya Kupası’nda son 32 turu maçları tamamlandı. Bu sonuçların ardından son 16 turuna yükselen takımlar ve eşleşmeler belli oldu.

2026 FIFA Dünya Kupası’nda son 16 turu karşılaşmaları 4-7 Temmuz tarihlerinde oynanacak. Çeyrek final maçları 9-11 Temmuz’da, yarı final mücadeleleri ise 14-15 Temmuz’da yapılacak.

2026 FIFA Dünya Kupası’nda üçüncülük karşılaşması 18 Temmuz’da, final maçı ise 19 Temmuz’da Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılacak. Turnuvanın şampiyonunu belirleyecek mücadeleye MetLife Stadyumu ev sahipliği yapacak.

2026 FIFA Dünya Kupası’nda son 32 turunun ardından son 16 eşleşmeleri ve maç programı şu şekilde:

4 Temmuz Cumartesi

TSİ 20.00: Kanada-Fas

5 Temmuz Pazar

TSİ 00.00: Paraguay-Fransa

TSİ 23.00: Brezilya-Norveç

6 Temmuz Pazartesi

TSİ 03.00: Meksika-İngiltere

TSİ 22.00: Portekiz-İspanya

7 Temmuz Salı

TSİ 03.00: ABD-Belçika

TSİ 19.00: Arjantin-Mısır

TSİ 23.00: İsviçre-Kolombiya