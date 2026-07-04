04 Temmuz 2026 Cumartesi
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15:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif’i kabul etti
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AjansHaber Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile ortak basın toplantısı düzenliyor.

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