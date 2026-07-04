Pakistan Başbakanı Şerif: "Türkiye, Pakistan'ın yanında kaya gibi durdu"

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, İstanbul’da düzenlenen "Türkiye-Pakistan İş Forumu"nda yaptığı konuşmada, Türkiye ile Pakistan arasındaki tarihi dostluk, ekonomik iş birliği, yatırım fırsatları, enerji alanındaki reformlar ve bölgesel barış sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İstanbul’da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Pakistan Başbakanı Şerif, iki ülke arasındaki bağların tarihi derinliğine işaret ederek, "Türkiye, Pakistan’ın dünya çapında en sadık müttefiklerinden biridir. İki ülke arasındaki bu kardeşçe bağ, yüzyıllar öncesine dayanmaktadır. Aslında bu bağ, Pakistan’ın 1947’de kurulmasından çok önceye uzanmaktadır." ifadesini kullandı.

Forumda gündeme gelen fikirlerin iki ülkenin ortak yararına hayata geçirilmesi gerektiğini belirten Pakistan Başbakanı Şerif, şu sözlerle devam etti:

"Pakistan’ın, çok sevgili kardeşim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın büyük desteğiyle, ABD ile İran arasında barış için arabuluculuk yapabildiği zaman geldi. Bu, kolay bir görev değildi, oldukça zorluydu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ve diğer dost ve kardeş ülkelerin samimi desteği olmasaydı, bu görev neredeyse imkansız olurdu. Ama Elhamdülillah, bugün bu noktaya geldik."

Pakistan Başbakanı Şerif, Pakistan’ın arabuluculuğunda ateşkesin yürürlüğe girdiğini belirterek, sürecin bölgesel barış açısından taşıdığı öneme dikkati çekerek şöyle konuştu:

"İslamabad Mutabakat Anlaşması, ABD Başkanı Donald Trump, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve arabulucu olarak Pakistan’ı temsil eden ben tarafından imzalanmıştır. Şimdi bu fırsattan yararlanılmalı ve bu barış sürecindeki muazzam potansiyeli keşfetmeliyiz. Sadece ikili çıkarlarımız için değil, tüm bölge için."

"Deneyimlerinizden ders alalım, büyük başarı hikayelerinizden faydalanalım"

Forum kapsamında iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari fırsatları değerlendirmek için bir araya gelindiğini vurgulayan Pakistan Başbakanı Şerif, Türkiye’nin sanayi alanındaki dönüşümüne dikkati çekerek şu değerlendirmede bulundu:

"Sanayi yapınız tamamen dönüşüme uğradı. Bugün otomobil sektörünüz, Avrupa ile aynı seviyede. Tekstil, hayvancılık ve tarım sektörleriniz de öyle. Bu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde son 20 yılda gerçekleşen bir tür küçük mucize oldu. Bugün buradayız ki, deneyimlerinizden ders alalım, büyük başarı hikayelerinizden faydalanalım."

Pakistan Başbakanı Şerif, Karaçi Sanayi Parkı içinde Türk yatırımcılara özel bir bölge tahsis edileceğini aktardı.

Pakistan’ın nadir mineral kaynakları bakımından zengin olduğuna işaret eden Şerif, bu alandaki iş birliği imkanlarına ilişkin, "Şimdi ortak iş birliğimiz sayesinde bu doğal kaynakları keşfetmenin tam zamanı. Bence sınır yok." dedi.

"Türkiye, Pakistan'ın yanında kaya gibi durdu"

Her zorluğun aynı zamanda bir fırsat sunduğunu vurgulayan Şerif, Pakistan’ın genç nüfusunun yapay zeka odaklı girişimler ve teknoloji yatırımlarıyla ekonomik avantaja dönüştürülebileceğini ifade etti.

Pakistan’ın enerji sektöründe kapsamlı reformlar yürüttüğünü ve Türkiye’nin bu süreçte güçlü destek verdiğini vurgulayan Şerif, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve Türk iş dünyasının Pakistan’a yatırım konusunda istekli olduğunu söyledi.

Şerif, önceliklerinin şirketler arası iş birlikleri olduğunu, bunun mümkün olmaması halinde hükümetler arası modellerin de devreye alınabileceğini kaydetti.

Pakistan ile Türkiye’nin tarih boyunca zor dönemlerde birbirinin yanında durduğunu vurgulayan Şerif, şu ifadeleri kullandı:

"Daha geçen yıl, hiçbir suçumuz yokken Pakistan'a bir savaş dayatıldığında ve topraklarımızı, ülkemizin şerefini ve haysiyetini savunmak zorunda kaldığımızda (Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı) Mareşal Asım Munir'in komutasındaki silahlı kuvvetlerimiz, o cesur birliklerimiz, 4 ila 5 gün içinde düşmanımızı daha önce hiç görülmemiş bir şekilde mağlup ettiler. Ve o dönemde, az sayıdaki kardeş ülke arasından kim Pakistan'ı destekliyordu; Türkiye. Türkiye, Pakistan'ın yanında kaya gibi durdu."

Şerif, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a duyduğu saygıyı dile getirerek, iki ülke arasındaki ilişkileri onun liderliğinde daha da ileri taşımak istediğini vurguladı.

"Sözler ve konuşmalar eyleme dönüştürülsün"

Konferansta yapılan sunum ve konuşmaların somut sonuçlara dönüşmesi gerektiğini belirten Şerif, Türkiye ile Pakistan arasındaki dostluğun ekonomik iş birliğine daha güçlü şekilde yansıtılması çağrısında bulunarak şunları kaydetti:

"Bu yorumlar, sunumlar, sözler ve konuşmalar eyleme dönüştürülsün ve yıldırım hızıyla hayata geçirilsin ki, sadece somut sonuçlar elde etmekle kalmayalım, aynı zamanda karşılıklı güven, saygı ve haysiyet temelleri üzerine kurulu bu dostluğun, dünyanın şimdiye kadar görmediği bir tür ekonomik iş birliğine, ekonomik dönüşüme dönüştüğünü tüm dünyaya ilan edelim. Eğer bu meydan okumayı kabul etmeye hazırsak, o zaman sizi temin ederim ki hiçbir şey yolumuza engel olamaz. Ne bu Boğaz, ne dağlar, ne de dünyanın en büyük denizi."