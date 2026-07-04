Sigarayı bırakma tedavisinde 1 milyon kişiye ücretsiz ilaç ve tıbbi destek sağlanacak

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sigarayı bırakma tedavisine ilişkin yeni düzenleme hakkında bilgi verdi.

Resmi Gazete’de yayımlanan karar kapsamında, sigarayı bırakmak isteyen vatandaşlara yönelik ilaç ve tıbbi desteklerin ücretsiz sağlanacağını belirten Bakan Memişoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Resmi Gazete'de yayımlanan yeni kararla, sigarayı bırakma tedavisinde 1 milyon vatandaşımıza daha ilaç ve tıbbi destekleri tamamen ücretsiz ulaştıracağız. Sosyal güvencesi olsun ya da olmasın, bu bağımlılıktan kurtulmak isteyen her bir vatandaşımızın sonuna kadar yanındayız.”

Vatandaşlara sigarayı bırakmaları yönünde çağrıda bulunan Bakan Memişoğlu, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Gelin, sağlıklı bir gelecek için bugün yeni bir başlangıç yapalım. Sigara Bırakma Polikliniklerimiz ve ALO 171 hattımızla yanınızda olmaya hazırız.”