04 Temmuz 2026 Cumartesi
Twitter
Nsosyal
Instagram
GÜNDEM
DÜNYA
EKONOMİ
İŞ DÜNYASI
YAŞAM
TEKNOLOJİ
OTOMOTİV
SPOR
VİDEO
RESMİ İLANLAR
15:31 2026 FIFA Dünya Kupası’nda son 16 eşleşmeleri belli oldu
AjansHaber Gündem Sigarayı bırakma tedavisinde 1 milyon kişiye ücretsiz ilaç ve tıbbi destek sağlanacak

Sigarayı bırakma tedavisinde 1 milyon kişiye ücretsiz ilaç ve tıbbi destek sağlanacak

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Resmi Gazete’de yayımlanan yeni kararla, sigarayı bırakmak isteyen 1 milyon vatandaşa daha ilaç ve tıbbi desteklerin ücretsiz sağlanacağını açıkladı.

Yayınlanma
14
Sigarayı bırakma tedavisinde 1 milyon kişiye ücretsiz ilaç ve tıbbi destek sağlanacak

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sigarayı bırakma tedavisine ilişkin yeni düzenleme hakkında bilgi verdi.

Resmi Gazete’de yayımlanan karar kapsamında, sigarayı bırakmak isteyen vatandaşlara yönelik ilaç ve tıbbi desteklerin ücretsiz sağlanacağını belirten Bakan Memişoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Resmi Gazete'de yayımlanan yeni kararla, sigarayı bırakma tedavisinde 1 milyon vatandaşımıza daha ilaç ve tıbbi destekleri tamamen ücretsiz ulaştıracağız. Sosyal güvencesi olsun ya da olmasın, bu bağımlılıktan kurtulmak isteyen her bir vatandaşımızın sonuna kadar yanındayız.”

Vatandaşlara sigarayı bırakmaları yönünde çağrıda bulunan Bakan Memişoğlu, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Gelin, sağlıklı bir gelecek için bugün yeni bir başlangıç yapalım. Sigara Bırakma Polikliniklerimiz ve ALO 171 hattımızla yanınızda olmaya hazırız.”

 

#cumhurbaşkanı recep tayyip erdoğan
#resmi gazete
#Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu
OECD İstanbul Merkezi’ne ilişkin protokol Resmi Gazete’de yayımlandı
OECD İstanbul Merkezi’ne ilişkin protokol Resmi Gazete’de yayımlandı
#Gündem / 04 Temmuz 2026
İstanbul’a 2. Marmaray: Kuzey Demiryolu Geçişi’nde kritik eşik aşıldı
İstanbul’a 2. Marmaray: Kuzey Demiryolu Geçişi’nde kritik eşik aşıldı
#Gündem / 01 Temmuz 2026
Yorumlar
Yorum yazma kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız
Venezuela’daki depremlerde can kaybı 1430’a yükseldi
Venezuela’daki depremlerde can kaybı 1430’a yükseldi
Türk sinemasının usta ismi Kadir İnanır son yolculuğuna uğurlandı
Türk sinemasının usta ismi Kadir İnanır son yolculuğuna uğurlandı
Orman yangınlarının en büyük nedeni “ihmal” oldu
Orman yangınlarının en büyük nedeni “ihmal” oldu
TÜBİTAK’ın yerli yapay zeka modeli BİLGE genel kullanıma hazırlanıyor
TÜBİTAK’ın yerli yapay zeka modeli BİLGE genel kullanıma hazırlanıyor
Türkiye ile Suriye arasında afet ve acil durum yönetiminde iş birliği protokolü imzalandı
Türkiye ile Suriye arasında afet ve acil durum yönetiminde iş birliği protokolü imzalandı
Spor
İngiltere sürprize izin vermedi: İngiltere 2-1 Demokratik Kongo Cumhuriyeti
İngiltere sürprize izin vermedi: İngiltere 2-1 Demokratik Kongo Cumhuriyeti
Ekonomi
Türkiye’nin şehircilik modeli Mekke’ye taşınıyor: “Hayat Mekke”de lansman hazırlığı
Türkiye’nin şehircilik modeli Mekke’ye taşınıyor: “Hayat Mekke”de lansman hazırlığı
Türkiye-Pakistan İş Forumu İstanbul’da başladı
Türkiye-Pakistan İş Forumu İstanbul’da başladı
İçişleri Bakanlığı açıkladı: Siber suç operasyonlarında 306 şüpheli yakalandı
İçişleri Bakanlığı açıkladı: Siber suç operasyonlarında 306 şüpheli yakalandı
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.