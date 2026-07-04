Türkiye-Pakistan İş Forumu İstanbul’da başladı

İstanbul’da bir otelde gerçekleştirilen foruma, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile çok sayıda davetli katıldı.

Kur’an-ı Kerim tilaveti ve iki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başlayan programın açılış konuşmasını Pakistan’ın Ankara Büyükelçisi Yusuf Cüneyd yaptı.

Büyükelçi Cüneyd konuşmasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Pakistan Başbakanı Şerif’in liderliğinde iki ülke arasındaki ekonomik ortaklığın daha da güçlendiğini belirtti.

Türkiye ile Pakistan arasındaki güçlü siyasi ilişkilerin ekonomik alana da yansıdığını ifade eden Cüneyd, ticaret, yatırım ve sanayi iş birliğinin daha da geliştirilmesini amaçladıklarını söyledi.

Pakistan ekonomide istikrar sürecini yeniden yakaladı

Pakistan Özelleştirme Bakanı Muhammad Ali, forum kapsamında yaptığı sunumda, ülkesinin ekonomide yeniden istikrar sürecine girdiğini belirterek, Türk yatırımcıları özelleştirme, kamu-özel iş birliği projeleri ve özel ekonomik bölgelerdeki fırsatları değerlendirmeye çağırdı.

Pakistan’ın son dönemde hayata geçirdiği reformlarla yeniden büyüme ivmesi kazandığını vurgulayan Pakistan Özelleştirme Bakanı Ali, “Henüz işimiz bitmiş değil ama çalışmaya devam ediyoruz ve cesaret verici gelişmeler kaydediyoruz.” dedi.

Pakistan Özelleştirme Bakanı Ali, özelleştirme programı kapsamında elektrik dağıtım şirketleri, havalimanları, sigorta kuruluşları ve diğer kamu varlıklarının yatırımcılara açıldığını belirterek, özellikle Türkiye’nin elektrik dağıtım özelleştirmeleri konusundaki tecrübesinden yararlanmak istediklerini ifade etti.

Petrol alanındaki iş birliği fırsatları ele alındı

Pakistan Petrol Bakanı Pervaiz Maliki, sunumunda, Pakistan’da 178’den fazla petrol arama ruhsatı bulunduğunu bildirdi.

Ülkedeki sondaj çalışmalarında yaklaşık yüzde 35 başarı oranına ulaşıldığını aktaran Pakistan Petrol Bakanı Maliki, bu oranın küresel ortalamanın oldukça üzerinde olduğunu söyledi.

Pakistan Petrol Bakanı Maliki, Pakistan’ın 20 yıl aradan sonra 2025’te yeniden deniz üstü arama ihalesine çıktığını belirterek, ihaleye açılan 23 bloktan bazılarının Türkiye’nin milli şirketi Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından kazanıldığını anlattı.

TPAO’nun İslamabad’da ofis açacağını duyuran Maliki, Türk sismik araştırma gemilerinin de eylül-ekim döneminde çalışmalarına başlamasını umduklarını kaydetti.

Pakistan enerji sektöründe dönüşüm hedefliyor

Pakistan Elektrik İşlerinden Sorumlu Enerji Bakanı Sardar Awais Leghari, enerji sektörünün Pakistan hükümeti açısından stratejik öneme sahip olduğunu söyledi.

Dağıtım şirketlerinin yönetiminde özel sektörün önemli bir rol üstleneceğini belirten Pakistan Elektrik İşlerinden Sorumlu Enerji Bakanı Leghari, söz konusu şirketlerin tamamen özel sektör tarafından işletilmesini hedeflediklerini ifade etti.

Türkiye’nin bu süreçte sağladığı desteğe teşekkür eden Leghari, İstanbul’da yapılan yatırım tanıtım toplantısının, Türk yatırımcıların Pakistan’daki özelleştirme sürecine ilgisini artırdığını belirtti.

Pakistan’ın bilgi teknolojileri sektörü büyüyor

Pakistan Bilgi Teknolojisi ve Telekomünikasyondan Sorumlu Devlet Bakanı Shaza Fatima Khawaja, Pakistan’ın son 3 yılda bilgi teknolojileri sektöründe yüzde 20 büyüme kaydettiğini söyledi.

Pakistanlı serbest çalışan yazılımcı ve teknoloji uzmanlarının 70’ten fazla ülkeye hizmet verdiğini aktaran Pakistan Bilgi Teknolojisi ve Telekomünikasyondan Sorumlu Devlet Bakanı Khawaja, bilgi teknolojisi ihracatının yüzde 61’inin Kuzey Amerika’ya, yüzde 19’unun Avrupa’ya, yüzde 12,5’inin Körfez ülkelerine ve yüzde 7’sinin Asya’ya yapıldığını belirtti.

Ülkede 150 milyondan fazla genç nüfus bulunduğuna dikkati çeken Khawaja, dijital dönüşüm vizyonu kapsamında teknoloji sektörüne önemli vergi teşvikleri sağlandığını kaydetti.