Venezuela’da Türk arama kurtarma ekiplerine kahramanlık nişanı takdim edildi

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, ülkede meydana gelen depremin ardından görev üstlenen yabancı arama kurtarma ekiplerine kahramanlık nişanı verdi.

Depremden en fazla etkilenen bölgeler arasında yer alan La Guaira’ya giden Venezuela Geçici Devlet Başkanı Rodriguez, yabancı arama kurtarma ekiplerinin konuşlandığı La Guaira Limanı’nda incelemelerde bulundu.

Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, İçişleri Bakanı Diosdado Cabello ve Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez’in de yer aldığı ziyarette Rodriguez, arama kurtarma ekiplerinin liderlerine, “Venezuela Kahramanı” nişanı takdim etti.

Rodriguez, Türk Silahlı Kuvvetleri İnsani Yardım Tugayı Komutanı Tuğgeneral Mehmet Bahtiyar ile AFAD Denizli İl Müdür Yardımcısı Haluk Önay Erten'e de kahramanlık nişanı takdim etti.

Enkaz çalışmalarında önemli görevler üstlenen Türk arama kurtarma ekiplerine bağlı 6 köpek de Venezuela’nın Kahraman Köpeği nişanı verildi.

Rodriguez’in Türkiye’ye yönelik teşekkür mesajı ise Türkiye’nin Caracas Büyükelçisi Naci Aydan Karamanoğlu’na iletildi.

Büyükelçi Karamanoğlu, Venezuela yönetiminin deprem bölgesinde görev yapan yabancı arama kurtarma ekipleri için teşekkür töreni düzenlediğini belirterek şu değerlendirmede bulundu:

"Venezuela Cumhurbaşkanı Vekili Sayın Delcy Rodriguez, bu törende kampta bulunan arama kurtarma ekiplerine, bizim ülkemizden gelen arama kurtarma ekibine, ekip liderlerine madalya taktı. Ayrıca Türkiye devletimiz için de Sayın Cumhurbaşkanımıza bir teşekkür mektubu ve teşekkür nişanı tebliğ etti. Bu nişanı Sayın Cumhurbaşkanımıza iletilmek üzere ekibimizle beraber göndereceğiz. Bu törende ayrıca güzel bir anı da oldu, burada ekiplerimizle beraber görev yapan köpeklerimize de madalya takıldı. Onların da burada yaptığı kıymetli çalışma ödüllendirilmiş oldu."

Rodriguez’in Türkiye’ye ilettiği teşekkür mesajının içeriğine de değinen Büyükelçi Karamanoğlu, şu sözleri dile getirdi:

"Rodriguez, bana nişanı tebliğ ederken Sayın Cumhurbaşkanımıza özellikle teşekkür ettiğini, Türk halkına teşekkür ettiğini, depremin ilk anından itibaren Türkiye'nin Venezuela'nın her zaman yanında olduğunu ve bundan dolayı da şükran duyduklarını söyledi. Umuyoruz ki Venezuela'nın başına bir daha böyle bir felaket gelmez ama bu süreçte Venezuela halkının yanında her zaman olduk."

"Venezuela Kahramanı" nişanı, yıkıcı depremlerin vurduğu Venezuela'da görev yapan yabancı arama kurtarma ekiplerine verilmek üzere oluşturuldu.