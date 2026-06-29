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AjansHaber Dünya İsrail Gazze’de ateşkesi 3 bin 465 kez ihlal etti

İsrail Gazze’de ateşkesi 3 bin 465 kez ihlal etti

Gazze Şeridi’ndeki Filistin hükümeti, İsrail’in 10 Ekim 2025’ten bu yana yürürlükte bulunan ateşkes anlaşmasını 3 bin 465 kez ihlal ettiğini bildirdi.

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İsrail Gazze’de ateşkesi 3 bin 465 kez ihlal etti
KAYNAK: (AA)

Gazze’deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, ateşkesin yürürlüğe girdiği tarihten bu yana geçen 260 günlük dönemde yaşanan ihlallere ilişkin bilgi paylaşıldı.

Binlerce ihlal, yüzlerce can kaybı

Açıklamaya göre, İsrail’in ateşkesi 3 bin 465 kez ihlal ettiği belirtilirken, bu süreçte 1045 kişinin hayatını kaybettiği, 3 bin 380 kişinin yaralandığı ve 113 kişinin alıkonulduğu ifade edildi.

Yardım tırlarının üçte biri Gazze’ye ulaştı

Açıklamada, ateşkes kapsamında Gazze’ye her gün 600 yardım tırının giriş yapması gerekirken, toplamda bölgeye ulaşması öngörülen 156 bin yardım tırından yalnızca 55 bin 539’una izin verildiği kaydedildi.

Bu sayının, taahhüt edilen yardım miktarının yaklaşık yüzde 36’sına karşılık geldiği belirtildi.

Hasta tahliyelerinde de yükümlülükler yerine getirilmedi

Ateşkes anlaşması kapsamında tedavi amacıyla Gazze’den tahliye edilmesi planlanan 21 bin 800 kişiden yalnızca 8 bin 16’sının bölgeden ayrılmasına izin verildiği bildirildi.

Filistin hükümeti açıklamasında, Gazze’deki insani durumun kötüleşmesinden İsrail’in sorumlu olduğu vurgulanarak, ateşkesin ara bulucularına İsrail’in anlaşmanın tüm maddelerini uygulamasını sağlamaları çağrısında bulunuldu.

Açıklamada ayrıca, İsrail’in ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze’nin çeşitli bölgelerine saldırılarını sürdürdüğü, Refah Sınır Kapısı’nın çift yönlü açılması ve insani yardım girişlerine ilişkin yükümlülüklerini de büyük ölçüde yerine getirmediği ifade edildi.

#gazze
#israil
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