DSÖ duyurdu: KDC'de Ebola salgınında 267 kişi hayatını kaybetti

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) Sağlık Acil Durum Uyarı ve Müdahale Operasyonları Direktörü Abdirahman Mahamud, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısında Kongo Demokratik Cumhuriyeti’ndeki Ebola salgınına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Mahamud, ülkede salgının yayılmayı sürdürdüğünü belirterek vaka ve can kaybı sayılarına ilişkin şu ifadeleri kullandı:
"KDC Sağlık Bakanlığının bildirdiğine göre, dün itibarıyla 1048 doğrulanmış vaka bildirildi, bunlardan 267'si ölümle sonuçlandı. Bu, KDC'de bir Ebola hastalığı salgınının ilk ayındaki en yüksek doğrulanmış vaka sayısıdır."
Mahamud, salgındaki yayılım hızına karşı müdahale çalışmalarının genişletilmesi gerektiğini, bu yönde adımların atılmaya başlandığını vurguladı.
Son iki haftada 19 sağlık merkezindeki yatak kapasitesinin 500’ün üzerine çıkarıldığını aktaran Mahamud, yerel sağlık çalışanlarının da gözetim faaliyetlerini artırdığını bildirdi.