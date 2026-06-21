İsviçre'den İran-ABD mutabakat görüşmelerine gelen heyetlere karşılama mesajı

İsviçre Dışişleri Bakanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, ABD heyetinin İsviçre'ye gelişini memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. Paylaşımda, ABD heyetinin mutabakat zaptının uygulanmasını görüşmek üzere Nidwalden kantonuna bağlı Bürgenstock kasabasına doğru yola çıktığı kaydedildi. Bakanlık, bir diğer paylaşımında ise sürecin ara bulucularından biri olan Pakistan heyetinin de görüşmelerin bir sonraki aşaması için Bürgenstock'a doğru harekete geçtiğini ifade ederek bu gelişmeden duyulan memnuniyeti aktardı. İsviçre daha önce de İran heyetinin gelişini memnuniyetle karşıladığını açıklamıştı.

Pakistan, iki ülke arasındaki teknik seviyedeki görüşmelerin yarın Bürgenstock kasabasında yapılacağını duyurmuştu. İran ve ABD, Pakistan aracılığında yürütülen müzakereler sonucunda 14 Haziran'da savaşın durdurulmasını ve sorunların çözülmesini öngören 14 maddelik İslamabad Mutabakatı'na varmıştı. Söz konusu mutabakat zaptı, 18 Haziran'da İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından dijital ortamda imzalanarak yürürlüğe girmişti.

Lübnan dahil savaşın sona erdirilmesi, Hürmüz Boğazı'nın açılması ve İran'a yönelik deniz ablukasının kaldırılması gibi maddeleri içeren mutabakatın ardından tarafların, nihai anlaşma amacıyla nükleer program ve yaptırımların kaldırılması konularında 60 günlük bir müzakere sürecine başlaması bekleniyor.