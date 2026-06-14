Trump’tan İsrail’e Lübnan tepkisi: “Daha fazla saldırı olmamalı”

Trump, Lübnan ve bölge genelinde yeni saldırıların sona ermesi gerektiğini vurguladı.

Beyrut saldırısına tepki

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail’in Beyrut’a düzenlediği saldırıya ilişkin açıklamasında, İran ile yürütülen barış sürecine işaret ederek operasyonun zamanlamasını eleştirdi.

Trump, “Bu sabah Beyrut’a düzenlenen saldırı, özellikle İran ile bir barış anlaşmasına bu kadar yaklaştığımız bu özel günde gerçekleşmemeliydi.” ifadelerini kullandı.

“Bölgesel barışa yakınız” mesajı

Trump açıklamasında, Lübnan ve çevresinde barışın sağlanmasına çok yaklaşıldığını belirterek, tüm taraflara itidal çağrısında bulundu:

“Lübnan’ın hiçbir yerinde İsrail tarafından daha fazla saldırı olmamalı, ancak Hizbullah da dahil olmak üzere diğer taraflar tarafından da İsrail’e karşı daha fazla saldırı olmamalıdır.”

İran’dan müzakere sürecine uyarı

İran tarafında ise Meclis Başkanı ve Başmüzakereci Mohammad Bagher Ghalibaf, İsrail’in saldırılarının sürmesi halinde müzakere sürecinin sona erebileceğini açıkladı.

Kalibaf, ABD’nin yükümlülüklerini yerine getirme iradesi olmadığı yönünde eleştirilerde bulunarak, mevcut sürecin sürdürülebilirliğine ilişkin şüphelerini dile getirdi.