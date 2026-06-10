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AjansHaber Dünya Trump’tan İran’a sert mesaj: “Çok sert saldıracağız”

Trump’tan İran’a sert mesaj: “Çok sert saldıracağız”

ABD Başkanı Donald Trump, ABD’ye ait bir Apache helikopterinin düşürülmesi sonrası İran’a yönelik saldırıların süreceğini belirterek “çok sert” karşılık vereceklerini söyledi. Trump, “Dün onlara sert bir darbe indirdik ve bugün de yine sert bir darbe vuracağız.” ifadelerini kullandı.

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Trump’tan İran’a sert mesaj: “Çok sert saldıracağız”

Oval Ofis’te düzenlenen iç güvenlik imza töreni sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Trump, İran’ın ABD’ye ait bir Apache helikopterini düşürdüğünü kabul ettiğini ifade etti. “İran’a saldırılara devam edecek misiniz?” sorusuna ise “Onlara saldıracağız, hem de çok sert bir şekilde.” yanıtını verdi.

“Erdoğan’la iyi bir ilişkim var”

İsrailli bir muhabirin İsrail ile Türkiye arasında olası bir çatışma ihtimaline ilişkin sorusunu da yanıtlayan Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilişkilerine dikkat çekti.

Trump, “O, benim çok iyi bir dostum ve birlikte çok iyi çalıştık. Onu seviyorum. Kendisi müthiş bir lider ve çok güçlü bir kişi.” dedi.

Türkiye ile İsrail arasında gerilim ihtimaline dair soruya ise “Böyle bir şey duymadım. Duysaydım onu arardım ve her şeyin yolunda olduğundan emin olurdum.” ifadelerini kullanan Trump, iki ülke arasında sorun olacağına inanmadığını belirtti.

#abd başkanı donal trump
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