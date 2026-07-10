AB Komisyonundan Meta’ya Facebook ve Instagram uyarısı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Meta’ya yönelik yürüttüğü soruşturmada Facebook ve Instagram’daki bazı tasarım unsurlarının Dijital Hizmetler Yasası’nı ihlal ettiğine ilişkin ön bulgulara ulaşıldığını açıkladı.

Komisyonun açıklamasında, Facebook ve Instagram’da yer alan sonsuz kaydırma, otomatik oynatma, anlık bildirimler ve yüksek düzeyde kişiselleştirilmiş öneri sistemlerinin kullanıcıların fiziksel ve ruhsal sağlığı açısından oluşturabileceği risklerin yeterince değerlendirilmediği belirtildi.

Sonsuz kaydırma, otomatik oynatma ve kişiselleştirilmiş içerik önerilerinin kullanıcıların platformlarda daha uzun süre kalmasına neden olduğuna işaret edilen açıklamada, bu özelliklerin sağlıksız kullanım alışkanlıklarını ve zorlayıcı kullanım davranışlarını artırdığı kaydedildi.

Açıklamada, Meta’nın çocukların gece saatlerinde Instagram veya Facebook’ta geçirdikleri süreye ilişkin elindeki mevcut bilgileri dikkate almadığı vurgulanarak, "Meta'nın mevcut risk azaltma önlemleri bağımlılık yapıcı tasarımından kaynaklanan risklerle etkili bir şekilde mücadele edilmediğini göstermektedir." ifadesine yer verildi.

Meta’nın Facebook ve Instagram’ın tasarımında değişiklik yapması gerektiği bildirilen açıklamada, açıklanan bulguların soruşturmanın nihai sonucu olmadığı ve şirketin savunma hakkının bulunduğu hatırlatıldı.

Soruşturmanın sonunda Komisyonun ihlal kararı alması durumunda Meta’ya, küresel yıllık cirosunun yüzde 6’sına kadar idari para cezası uygulanabileceği belirtildi.