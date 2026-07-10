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Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar’ı kabul etti

Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Azerbaycan’ı ziyaret eden Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ile görüştü. Görüşmede, iki ülke arasındaki askeri ve savunma sanayii iş birliğinin geliştirilmesine yönelik konular ele alındı.

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Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar’ı kabul etti
KAYNAK: (AA)

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Hasanov, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin yalnızca siyasi ve ekonomik alanlarda değil, askeri alanda da başarıyla geliştiğini ifade etti.

Baykar’ın Türkiye savunma sanayisindeki kritik rolüne dikkat çeken Hasanov, ileri teknolojik yeniliklerin hayata geçirilmesiyle ortak üretim kapasitesinin daha da artırılmasının önemine işaret etti.

Bayraktar: "Karşılıklı ziyaretler iş birliğini güçlendiriyor"

Selçuk Bayraktar ise kendisine gösterilen misafirperverlik dolayısıyla teşekkür ederek, karşılıklı ziyaretlerin Türkiye ile Azerbaycan arasındaki askeri ve askeri-teknik iş birliğinin güçlenmesine önemli katkı sunduğunu belirtti.

İHA ve elektronik harp alanları masadaydı

Türkiye’nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün’ün de katıldığı görüşmede, insansız hava araçları (İHA), elektronik harp sistemleri, insansız platformlar ve diğer savunma sanayii alanlarında iş birliği imkanları kapsamlı şekilde değerlendirildi.

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