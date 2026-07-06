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Venezuela’da deprem felaketinde can kaybı 3 bin 342’ye yükseldi

Venezuela’da 24 Haziran’da meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki iki depremin ardından hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 342’ye yükseldi. Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ülkede, yaralı sayısı 16 bin 740 olarak açıklandı.

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Venezuela’da deprem felaketinde can kaybı 3 bin 342’ye yükseldi
KAYNAK: (AA)

Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, deprem felaketine ilişkin güncel verileri paylaştı.

Binlerce kişi kurtarıldı, on binlerce kişi evsiz kaldı

Rodriguez, ekiplerin bugüne kadar enkaz altından 6 bin 462 kişiyi sağ olarak kurtardığını belirterek, 17 bin 345 kişinin de evini kaybettiğini ifade etti.

Depremzedeler için ülke genelinde 79 geçici barınma merkezi kurulduğunu aktaran Rodriguez, 86 bin 794 aileye insani yardım ulaştırıldığını bildirdi.

Yardım çalışmaları kapsamında afetzedelere 9 bin 585 ton gıda ile 669 bin 8 litre içme suyu dağıtıldığı kaydedildi.

On binlerce personel sahada görev yapıyor

Rodriguez, arama kurtarma ve yardım faaliyetlerinde ordu ile emniyet birimlerinden toplam 29 bin 567 personelin görev aldığını, ayrıca 27 bin 482 gönüllünün de çalışmalara destek verdiğini açıkladı.

Kayıplar için özel başvuru sistemi oluşturuldu

Yerel basında yer alan haberlere göre, yetkililer kayıp ihbarlarının yapılabilmesi amacıyla telefon hattı ve dijital başvuru platformu oluşturdu. Ancak kayıp kişilerin sayısına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan, kayıp yakınlarının başvurularını toplamak amacıyla kurulan “Venezuela Depremi Kayıpları” (Desaparecidos Terremoto Venezuela) adlı sivil girişimin internet sitesinde şu ana kadar 31 binden fazla kişi için kayıp bildirimi yapıldığı belirtildi.

İki büyük deprem 39 saniye arayla meydana gelmişti

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 24 Haziran’da Venezuela’da 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldiğini duyurmuştu.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ise 26 Haziran’da yaptığı değerlendirmede, depremlerin yol açtığı doğrudan fiziksel hasarın maliyetini yaklaşık 6,7 milyar dolar olarak hesaplamıştı.

Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği ülkede, enkaz altındaki kişilere ulaşılmasıyla can kaybı ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor

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