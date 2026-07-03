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AjansHaber Gündem Venezuela’da deprem felaketinde can kaybı 2 bin 595’e yükseldi

Venezuela’da deprem felaketinde can kaybı 2 bin 595’e yükseldi

Venezuela’da 24 Haziran’da meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 595’e yükseldi. Yaralı sayısı 12 bin 400 olarak açıklanırken, ülkede 7 günlük ulusal yas ilan edildi. Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, arama kurtarma çalışmalarının uluslararası destekle sürdüğünü belirterek, hükümetin felakete geç müdahale ettiği yönündeki iddiaları reddetti.

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Venezuela’da deprem felaketinde can kaybı 2 bin 595’e yükseldi

Başkent Caracas’taki La Carlota Hava Üssü’nde basın toplantısı düzenleyen Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, 24 Haziran’da ülkenin kuzeyini vuran depremlere ilişkin güncel bilgileri paylaştı.

Rodriguez, depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısının 2 bin 595’e yükseldiğini, yaralı sayısının ise 12 bin 400’e ulaştığını açıkladı. Felaketin boyutu nedeniyle ülkede 7 günlük ulusal yas ilan edildiğini bildirdi.

33 ülkeden ekipler görev yapıyor

Deprem sonrası yürütülen arama kurtarma çalışmalarına ilişkin bilgi veren Rodriguez, sahada uluslararası dayanışmanın sürdüğünü söyledi.

Rodriguez, 33 farklı ülkeden arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarına katıldığını belirterek, depremin meydana geldiği günden bu yana 6 bin 462 kişinin enkaz altından sağ çıkarıldığını ifade etti.

“Devlet tüm kurumlarıyla ilk saatlerden itibaren sahadaydı”

Hükümetin felaketin ardından hızlı şekilde harekete geçtiğini vurgulayan Rodriguez, şu ifadeleri kullandı:

“Depremin hemen ardından Venezuela devleti tüm kurumlarıyla harekete geçti. Sarsıntılardan yalnızca birkaç saat sonra bu acil durumla mücadele etmek adına ilk iş olarak bir kararname yayımladık. Sivil savunma sistemi ile kamu savunma mekanizmalarının tamamı derhal sahaya sevk edildi.”

“Gecikme iddiaları kara propagandadır”

Rodriguez, hükümetin deprem felaketine geç müdahale ettiği yönündeki eleştirilere sert tepki gösterdi.

İddiaları “kara propaganda” olarak nitelendiren Rodriguez, şu açıklamada bulundu:

“Devletin tüm mekanizmalarını derhal harekete geçirdik. Acı ve endişe içindeki bir halk karşısında bu iddiaları ortaya atmak sefilliktir, vicdansızlıktır, düşüncesizliktir. Çıkıp birisi kendisine yardımın ya da girişin engellendiğini söylesin; birisi çıksın da ‘yardım yok’ desin. Böyle bir şey kesinlikle söz konusu değil. İlk ve en önemli hedefimiz hayat kurtarmak. Hiçbir çekince koymadan, hiçbir siyasi mülahaza gözetmeden arama-kurtarma ekiplerine ihtiyacımız var.”

Rodriguez, sahada asker ve polisin bulunmadığı yönündeki iddiaların da gerçeği yansıtmadığını belirterek, deprem sonrası ilk resmi bilgilendirmenin İçişleri Bakanı Diosdado Cabello tarafından yapıldığını ve tüm güvenlik unsurlarının süratle bölgeye sevk edilmesi için talimatların gecikmeden verildiğini söyledi.

Geçici Devlet Başkanı Rodriguez ayrıca, depremin ardından 72 devlet ve hükümet başkanıyla yoğun telefon diplomasisi yürüttüğünü ifade etti.

Evsiz kalan ailelere yıl sonuna kadar konut sözü

Deprem nedeniyle evsiz kalan vatandaşlara yönelik çalışmaların da sürdüğünü belirten Rodriguez, hükümetin yeni konut inşa programını hızlandıracağını açıkladı.

Venezuela basınında yer alan resmi verilere göre depremde evlerini kaybeden aile sayısı 12 bin 841’e ulaştı.

Rodriguez, daha önce verdikleri taahhüdü yineleyerek, evsiz kalan tüm vatandaşlara yıl sonuna kadar yeni konutlarının tahsis edileceğini söyledi.

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