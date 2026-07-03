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AjansHaber Spor Trabzonspor’da kale yeniden Onana’ya emanet

Trabzonspor’da kale yeniden Onana’ya emanet

Trabzonspor, kaleci Andre Onana ile 1 yıllık anlaşmaya varıldığını duyurdu.

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Trabzonspor’da kale yeniden Onana’ya emanet

Trabzonspor, kaleci Andre Onana ile 2026-2027 futbol sezonu için anlaşma yapıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformuna bildirdi.

Bordo-mavili kulübün Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ aracılığıyla Borsa İstanbul’a gönderdiği ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamada, anlaşmanın mali detaylarına ilişkin şu ifadeler kullanıldı:

“Profesyonel futbolcu Andre Onana ile 1 yıllık anlaşma yapılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre, oyuncuya 2026-2027 futbol sezonu için 3 milyon 500 bin avro garanti ücret ve 2 milyon avro imza ücreti ödenecektir.”

Açıklamada, Onana’nın geçici transferi konusunda Manchester United’a bedel ödenmeyeceği kaydedildi

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