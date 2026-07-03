İspanya’dan net galibiyet: İspanya 3-0 Avusturya

2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda İspanya ile Avusturya karşı karşıya geldi. Los Angeles Stadı’nda oynanan mücadelede oyunun kontrolünü büyük bölümde elinde tutan İspanya, sahadan 3-0’lık galibiyetle ayrıldı.

İspanyollar, aradığı golü 36. dakikada sol kanattan gelişen atakta buldu. Cucurella’nın penaltı noktası üzerine yerden gönderdiği topa Oyarzabal gelişine vurdu ve meşin yuvarlağı ağlara göndererek İspanya’yı 1-0 öne geçirdi.

İlk yarı, İspanya’nın 1-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıda da oyunu istediği gibi yönlendiren İspanya, 66. dakikada Pedro Porro’nun golüyle farkı 2’ye çıkardı.

Skor avantajıyla rahatlayan İspanya, 89. dakikada Oyarzabal ile bir gol daha buldu. Kalan bölümde skor değişmedi ve İspanya, Avusturya’yı 3-0 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.

İspanya, son 16 turunda Portekiz ile eşleşti.

Oyarzabal gol sayısını 4’e çıkardı

Suudi Arabistan’ın ardından Avusturya karşısında da 2 gol atan Oyarzabal, Dünya Kupası’ndaki gol sayısını 4’e yükseltti.

Mücadeleyi FIFA Başkanı Gianni Infantino da tribünden takip etti.