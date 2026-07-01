Beşiktaş, Kassoum Ouattara transferinde prensipte anlaştı

Beşiktaş, Fransa temsilcisi Monaco’da forma giyen Kassoum Ouattara’nın transferi konusunda prensip anlaşmasına varıldığını bildirdi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Profesyonel futbolcu Kassoum Ouattara'nın nihai transferi hususunda oyuncunun kendisi ve kulübü Monaco ile prensip anlaşmasına varılmıştır. Kassoum Ouattara, transfer görüşmesini sonuçlandırmak ve sağlık kontrolünden geçmek üzere bu akşam saat 23.40'ta İstanbul Havalimanı'nda olacaktır.”

Futbola altyapısından yetiştiği Amiens’te başlayan ve burada profesyonel olan Ouattara, 2023 yılında Monaco’ya transfer oldu. 21 yaşındaki sol bek, Fransa ekibiyle geçen sezon tüm kulvarlarda 24 karşılaşmada görev aldı.