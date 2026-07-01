01 Temmuz 2026 Çarşamba
Twitter
Nsosyal
Instagram
GÜNDEM
DÜNYA
EKONOMİ
İŞ DÜNYASI
YAŞAM
TEKNOLOJİ
OTOMOTİV
SPOR
VİDEO
RESMİ İLANLAR
20:53 Beşiktaş, Kassoum Ouattara transferinde prensipte anlaştı
16:47 İstanbul’a 2. Marmaray: Kuzey Demiryolu Geçişi’nde kritik eşik aşıldı
15:24 Dışişleri Bakanı Fidan: "NATO Zirvesi Türkiye’nin NATO’daki rolünü bir kez daha ortaya koyuyor"
12:10 İstanbul’da 127 yıl cezası bulunan firari hükümlü operasyonla yakalandı
AjansHaber Spor Beşiktaş, Kassoum Ouattara transferinde prensipte anlaştı

Beşiktaş, Kassoum Ouattara transferinde prensipte anlaştı

Siyah-beyazlı kulüp, Monaco forması giyen 21 yaşındaki Fransız sol bek Kassoum Ouattara’nın transferi için oyuncu ve kulübüyle prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.

Yayınlanma
14
Beşiktaş, Kassoum Ouattara transferinde prensipte anlaştı

Beşiktaş, Fransa temsilcisi Monaco’da forma giyen Kassoum Ouattara’nın transferi konusunda prensip anlaşmasına varıldığını bildirdi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Profesyonel futbolcu Kassoum Ouattara'nın nihai transferi hususunda oyuncunun kendisi ve kulübü Monaco ile prensip anlaşmasına varılmıştır. Kassoum Ouattara, transfer görüşmesini sonuçlandırmak ve sağlık kontrolünden geçmek üzere bu akşam saat 23.40'ta İstanbul Havalimanı'nda olacaktır.”

Futbola altyapısından yetiştiği Amiens’te başlayan ve burada profesyonel olan Ouattara, 2023 yılında Monaco’ya transfer oldu. 21 yaşındaki sol bek, Fransa ekibiyle geçen sezon tüm kulvarlarda 24 karşılaşmada görev aldı.

Bakan Çiftçi: "Organize suç örgütlerine karşı mücadelemiz kararlılıkla sürüyor"
Bakan Çiftçi: "Organize suç örgütlerine karşı mücadelemiz kararlılıkla sürüyor"
#Gündem / 01 Temmuz 2026
NATO Zirvesi için Ankara’da üst düzey güvenlik: 56 bin personel görev yapacak
NATO Zirvesi için Ankara’da üst düzey güvenlik: 56 bin personel görev yapacak
#Gündem / 01 Temmuz 2026
Yorumlar
Yorum yazma kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız
2026 FIFA Dünya Kupası’nda son 32 turu heyecanı başlıyor
2026 FIFA Dünya Kupası’nda son 32 turu heyecanı başlıyor
Fas, penaltılarla son 16 turu biletini aldı: Fas 1-1 Hollanda
Fas, penaltılarla son 16 turu biletini aldı: Fas 1-1 Hollanda
Brezilya uzatmalarda turladı: Brezilya 2-1 Japonya
Brezilya uzatmalarda turladı: Brezilya 2-1 Japonya
Kanada uzatmalarda güldü: Kanada 1-0 Güney Afrika
Kanada uzatmalarda güldü: Kanada 1-0 Güney Afrika
A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası’na galibiyetle veda etti
A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası’na galibiyetle veda etti
Otomotiv
Bursa'dan dünyaya açılan yeni yerli ve milli Renault Boreal
Bursa'dan dünyaya açılan yeni yerli ve milli Renault Boreal
Gündem
Orman yangınlarının en büyük nedeni “ihmal” oldu
Orman yangınlarının en büyük nedeni “ihmal” oldu
Meksika kalesini yine kapattı: Meksika 2-0 Ekvador
Meksika kalesini yine kapattı: Meksika 2-0 Ekvador
Fransa, Mbappe ile güldü: Fransa 3-0 İsveç
Fransa, Mbappe ile güldü: Fransa 3-0 İsveç
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.