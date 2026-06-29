Brezilya uzatmalarda turladı: Brezilya 2-1 Japonya

2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Brezilya, Japonya’yı 2-1 yenerek adını son 16 turuna yazdırdı.

Houston’daki karşılaşmada Japonya, Sano’nun golüyle ilk yarıyı önde tamamladı. Brezilya’ya turu getiren golleri ise Casemiro ve 90+6. dakikada Martinelli attı.

Bu sonuçla Brezilya, son 16 turuna yükselen taraf oldu.

Güney Amerika temsilcisi, son 16 turunda Fildişi Sahilleri-Norveç eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Brezilya, turu getiren golü uzatmalarda buldu

29.dakikada Danilo’nun takımını hızlı atağa çıkarmak istediği sırada araya giren Sano, orta sahada topu kaptı. Ceza yayı önüne kadar ilerleyen Japon futbolcunun yerden sert şutunda meşin yuvarlak, kaleci Alisson’un sağından ağlara gitti ve Japonya 1-0 öne geçti.

İlk yarı, Japonya’nın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

56.dakikada Vinicius’un pasında ceza sahası dışında topla buluşan Gabriel, meşin yuvarlağı kale sahası içine gönderdi. Bu ortaya iyi yükselen Casemiro, çaprazdan yaptığı kafa vuruşuyla topu filelere yolladı ve skor 1-1’e geldi.

90+6. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Guimaraes, savunmanın arkasında kendisini unutturan Martinelli’ye pasını aktardı. Martinelli’nin kale sahası önünden yaptığı vuruşta direğe de çarpan top ağlarla buluştu ve Brezilya 2-1 öne geçti.

Karşılaşmayı 2-1 kazanan Brezilya, adını son 16 turuna yazdırdı.