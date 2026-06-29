Toyota C-HR 10. yılında 2,1 milyon satış barajını aştı

Toyota’nın dikkat çekici tasarımı ve yenilikçi teknolojileriyle otomotiv dünyasında farklı bir konuma yerleşen modeli Toyota C-HR, 10’uncu yılını geride bıraktı.

İlk kez 2016 yılında tanıtılan Toyota C-HR, geçen 10 yıllık süreçte dünya genelinde 2,1 milyonun üzerinde, Avrupa’da ise 1,2 milyondan fazla satış adedine ulaştı.

C-SUV segmentine, coupe tarzı tasarımı, sürüş dinamikleri ve hibrit teknolojisiyle farklı bir yorum getiren model, kısa sürede geniş bir kullanıcı kitlesi edindi. Avrupa’da segmentinde ortalama yüzde 7,7 pazar payı elde eden Toyota C-HR, Toyota’nın Avrupa’daki marka algısının dönüşümünde de önemli rol oynadı.

Tasarımı tercih sebebi oldu

Toyota C-HR, kullanıcıların satın alma tercihlerinde tasarımıyla öne çıktı. Verilere göre model sahiplerinin yarısından fazlası, aracı tercih etme nedenlerinin başında tasarımını gösterdi.

Toyota C-HR, Toyota’ya yeni müşteri kazandırma konusunda da markanın en başarılı modellerinden biri oldu. Toyota C-HR, bu başarısını 2019’da zirveye taşırken, söz konusu dönemde müşterilerin yüzde 67’si ilk kez bir Toyota satın aldı.

Türkiye’de yaklaşık 71 bin satışa ulaştı

Toyota C-HR, Türkiye’de de markanın güçlü modelleri arasında yer aldı. Türkiye’de 2016’dan bu yana satışta olan model, yaklaşık 71 bin adetlik satış rakamına ulaştı.

Toyota’nın Sakarya’daki fabrikasında üretilen ve dünyanın birçok ülkesine ihraç edilen Toyota C-HR, hibrit teknolojisi, dikkat çekici tasarımı ve SUV karakteriyle Türkiye pazarında geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşmayı sürdürdü.

Toyota C-HR Hybrid, Toyota’nın Türkiye’de en çok tercih edilen modellerinden biri olarak ilk 5 ayda 12 bin 451 adetlik satış gerçekleştirdi.

İkinci nesille iddiasını artırdı

Toyota, 2023’te tanıttığı ikinci nesil Toyota C-HR Hybrid ile modelin güçlü kimliğini daha ileri taşıdı.

“Yollar için tasarlanmış konsept otomobil” anlayışıyla geliştirilen yeni nesil Toyota C-HR, daha iddialı tasarımı, dijital kokpiti, kişiselleştirilmiş kullanıcı deneyimi ve gelişmiş hibrit teknolojileriyle öne çıktı.

Toyota’nın kendini kanıtlamış tam hibrit ve şarj edilebilir hibrit teknolojileriyle üretilen yeni Toyota C-HR, performans ile verimliliği bir arada sunuyor.

İlk neslinden bu yana tasarımıyla fark yaratan model, yeni neslinde daha dinamik ve premium görünümü, gelişmiş teknolojileri ve yüksek malzeme kalitesiyle iddiasını güçlendirdi.

Güvenlik teknolojileriyle öne çıkıyor

Toyota C-HR Hybrid, tasarımının yanı sıra gelişmiş güvenlik teknolojileriyle de dikkati çekiyor.

Toyota Safety Sense güvenlik paketi kapsamında sunulan; Ön Çarpışma Önleyici Sistem, Adaptif Hız Sabitleme Sistemi, Akıllı Şerit Takip Sistemi ve birçok sürüş destek teknolojisi modelin daha güvenli bir sürüş deneyimi sunmasına katkı sağlıyor.

Toyota C-HR Hybrid, güvenlik performansını Euro NCAP çarpışma testlerinden aldığı 5 yıldızla da ortaya koyuyor.

Garanti ON ile 10 yaşa kadar güvence

Toyota C-HR Hybrid, Toyota’nın sektörde öncü Garanti ON programıyla kullanıcılara ek avantajlar sağlıyor.

Periyodik bakımların, Toyota Yetkili Servisleri’nde yaptırılmasıyla ücretsiz garanti uzatma imkanı sunan Garanti ON kapsamında, gerekli şartları sağlayan kullanıcılar araçlarını 10 yaşa veya 160 bin kilometreye kadar garanti kapsamına alabiliyor.

Türkiye’de geniş donanım seçenekleriyle sunuluyor

Toyota C-HR Hybrid, Türkiye’de geniş ürün yelpazesiyle satışa sunuluyor.

Flame, Passion, Passion X-Sport ve GR SPORT donanım seçeneklerine sahip model, zengin donanımları ve gelişmiş özellikleriyle farklı kullanıcı beklentilerine yanıt veriyor.

Toyota C-HR Hybrid’de yer alan 140 HP güç üreten 5. nesil 1,8 litrelik hibrit motor, verimli ve dinamik sürüş karakteri sağlıyor.