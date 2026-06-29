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AjansHaber Otomotiv Trafik sigortasında hasar bildirimleri tek merkezde toplanacak

Trafik sigortasında hasar bildirimleri tek merkezde toplanacak

SEDDK’nin trafik sigortalarına yönelik eylem planı kapsamında, kaza ihbarlarının tek noktadan alınacağı “Ortak Hasar İhbar Merkezi” yakın zamanda devreye girecek, değer kaybı tazminatları ise başvuru şartı aranmadan hak sahiplerine ödenecek.

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Trafik sigortasında hasar bildirimleri tek merkezde toplanacak
KAYNAK: (AA)

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), trafik sigortalarında değer kaybından kaynaklanan uyuşmazlıkların azaltılması ve tazminat süreçlerinin daha hızlı, adil ve etkin yürütülmesi amacıyla hazırlanan eylem planı doğrultusunda yapısal düzenlemelerin uygulamaya alındığını bildirdi.

SEDDK’den yapılan açıklamada, eylem planı kapsamında eksper hesaplamalarının standart hale getirilmesi, eksper atamalarında akıllı sisteme geçilmesi ve değer kaybı tazminatının maddi hasarla birlikte hesaplanarak hak sahiplerine ilave başvuru şartı olmadan ödenmesi yönünde son dönemde üç önemli adım atıldığı hatırlatıldı.

Planın dördüncü aşamasında, kanuna aykırı biçimde hasar aracılığı faaliyeti yürüten ve vatandaşların mağduriyet yaşamasına yol açan yasa dışı yapıların önlenmesine yönelik yeni bir genelgenin yayımlanarak yürürlüğe girdiği belirtilen açıklamada, "Yapılan düzenlemeyle, söz konusu yapılara yönelik gerekli adli ve idari yaptırımların daha etkin uygulanması suretiyle hasar süreçlerinin doğrudan sigorta şirketi ile sonuçlandırılması amaçlanmaktadır." denildi.

Açıklamada, eylem planının beşinci aşamasında ise vatandaşların kaza ihbarlarını kolay ve hızlı şekilde tek merkeze iletebilmesi için tüm sigorta şirketlerinin entegre olacağı Ortak Hasar İhbar Merkezi’nin (OHİM) yakın tarihte devreye alınacağı kaydedildi.

SEDDK açıklamasında, "Kurumumuz, sigorta hasar tazmin süreçlerini basitleştirerek işlem yükünü azaltıp işlem hızını artıran düzenlemelere devam edecektir." ifadeleri kullanıldı.

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