İkinci el otomotiv pazarı 3,5 milyon adedi aştı: Talepgüçlü, tüketici daha seçici

Türkiye’de ikinci el binek ve hafif ticari araç pazarı, 2026’nın ocak-mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,75 düşüşle 3.544.195 adet seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu veri, sınırlı gerilemeye rağmen pazarın genel hacmini koruduğunu ortaya koydu.

Mayıs ayında ise daralma daha belirgin hale geldi. Satışlar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22,26 azalarak 623.561 adet seviyesine geriledi.

Faiz ve finansman baskısı satışları şekillendiriyor

Sektör temsilcilerine göre pazardaki dalgalanmanın temelinde yüksek faiz ortamı, krediye erişimdeki zorluklar ve sıfır araç tarafında sürdürülen kampanyalar yer alıyor. Bu unsurlar, ikinci el talebini baskılayan başlıca faktörler arasında gösteriliyor.

İkinci el araç sektörünün önde gelen firmalarından 2PLAN İcra Kurulu Başkanı Orhan Ülgür, mayıs ayındaki gerilemenin tek bir nedene bağlanamayacağını belirterek ekonomik koşullar ve dönemsel etkilerin birlikte rol oynadığını ifade etti.

Ülgür, tüketicilerin araç ihtiyacını tamamen ertelemek yerine daha düşük bütçeli seçeneklere yöneldiğini, bu durumun özellikle daha eski araçlara ilgiyi artırdığını söyledi.

Finansmanda davranış değişimi: Kredi geride kalıyor

Ülgür’e göre ikinci el piyasasında finansman tarafında da belirgin bir dönüşüm yaşanıyor. Geleneksel taşıt kredilerinin kullanımında gerileme görülürken, tüketicilerin daha yüksek peşinatla alım yaptığı veya alternatif finansman yöntemlerine yöneldiği belirtiliyor.

Bu tablo, alım kararlarının daha planlı ve bütçe odaklı hale geldiğine işaret ediyor.

Tüketici artık “güven” odaklı karar veriyor

Sektörde yaşanan dönüşüm yalnızca satış rakamlarıyla sınırlı kalmıyor satın alma davranışları da değişiyor. Ekspertiz süreçleri, araç geçmişi ve satış sonrası hizmetler daha kritik hale gelirken, kurumsal yapı beklentisi güçleniyor.

Ülgür, bu dönüşümü şu sözlerle özetledi:

“Geçmişte fiyat odaklı ilerleyen satın alma kararları bugün güven, şeffaflık ve satış sonrası hizmet unsurlarıyla şekilleniyor. Tüketici artık sadece fiyat değil, güven satın alıyor.”

Yılın ikinci yarısına istikrar beklentisi

Sektör değerlendirmelerine göre 2026’nın ikinci yarısında ikinci el araç pazarında talebin yeniden dengelenmesi ve istikrarlı seyrin devam etmesi bekleniyor. Kurumsal oyuncuların, müşteri deneyimi ve güven temelli hizmetlerle daha fazla öne çıkacağı öngörülüyor.

Fiyat tarafında ise enflasyona paralel, sınırlı ve kontrollü artışların devam edeceği ifade ediliyor.

2PLAN’dan satış sonrası kurumsal güvence çözümleri

Müşterilerine takas desteği ve finansman çözümleri sağlayan 2PLAN, Servis Plan iş birliğiylehayata geçirdiği “2PLAN Güvence” ve “2PLAN Güvence Plus” paketlerinin yanı sıraelektrikli araçlara özel “E-Plan” paketiyle satış sonrası hizmet standartlarını ileri taşımayadevam ediyor.

Kullanıcılar Türkiye genelindeki bayilerin yanı sıra 2PLAN Terminal İstanbul ve İzmir merkezlerini ziyaret ederek ya da firmanın dijital kanalları üzerinden istedikleri araçlarakolayca ulaşabiliyor.