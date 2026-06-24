Renault Clio, “Türkiye’de Yılın Otomobili” seçildi

Finalde BMW iX3 ve Togg T10F’in de yer aldığı yarışmada Clio, tasarım, güvenlik ve fiyat-değer dengesi kriterlerinde öne çıkarak “Yılın Otomobili” unvanını kazandı.

Clio, 3360 puanla zirveye çıktı

Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından bu yıl 11’incisi düzenlenen “Türkiye’de Yılın Otomobili 2026” yarışmasının kazananı Renault Clio oldu.

67 uzman gazetecinin oy kullandığı finalde Clio, toplam 3360 puan alarak rakiplerini geride bıraktı ve “Türkiye’de Yılın Otomobili” unvanını kazandı.

Final gecesi İstanbul’da gerçekleştirildi

ZF Aftermarket ana destekçiliğinde arabam.com, Bridgestone, Shell Helix Motor Yağları ve TOSFED katkılarıyla düzenlenen final gecesi, Rixos Tersane İstanbul’da yapıldı.

Gecede yalnızca ana ödül değil, dört farklı kategori ve bu yıl ilk kez verilen Jüri Özel Ödülü de sahiplerini buldu.

33 adaydan 7 finalist yarıştı

Bu yıl yarışmaya Şubat 2025 – Şubat 2026 döneminde Türkiye’de satışa sunulan 33 otomobil aday gösterildi.

Jüri oylarıyla finale kalan modeller şöyle oldu:

BMW iX3, BYD SEALION 7, Citroën C5 Aircross, Hyundai Inster, Mercedes-Benz CLA, Renault Clio ve Togg T10F

Finalistler tasarım, yol tutuş, ergonomi, güvenlik, donanım, emisyon ve fiyat-değer oranı gibi kriterlerle değerlendirildi.

Kategori ödülleri de sahiplerini buldu

Yarışmada farklı alanlarda da ödüller dağıtıldı.

• Yılın Basın Lansmanı: Hyundai – EV Tech Day İzmit Fabrika etkinliği

• Yılın Tasarımı: BMW iX3

• Yılın İnovatif Projesi: BMW iX3 (Panoramic Vision teknolojisi)

• Yılın Premium Otomobili: BMW iX3

• Jüri Özel Ödülü: TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı

OGD: “Rekabet her yıl daha da artıyor”

OGD Yönetim Kurulu Başkanı Murat Öztürk, yarışmanın sektör için önemli bir motivasyon kaynağı haline geldiğini belirterek elektrikli modellerin bu yıl öne çıktığını söyledi.

Öztürk, finalde yer alan her modelin kendi segmentinde güçlü adaylar olduğunu ve seçim sürecinin oldukça zor geçtiğini ifade ederek şöyle konuştu:

"Bu yıl finale kalan 7 modelin her biri kendi segmentinde gerçekten zorlu birer rakipti, aralarından birini seçmek hiç kolay olmadı. ‘Türkiye'de Yılın Otomobili’ seçilen Renault markasını tebrik ediyoruz.”

MAİS: “Clio Türkiye yollarındaki başarısını tescilledi”

MAİS A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Levent Timur ise Renault Clio’nun ikinci kez bu ödüle layık görülmesinden memnuniyet duyduklarını belirtti.

Timur, Clio’nun Türkiye’deki satış başarısına ve kullanıcılarla kurduğu güçlü bağa dikkat çekti:

"Türkiye’nin satış lideri Renault Clio’nun, OGD üyelerinin oylarıyla ikinci kez Türkiye’de Yılın Otomobili seçilmesinden büyük gurur duyuyoruz. Bu ödül, Clio’nun yıllardır kullanıcılarıyla kurduğu güçlü bağın ve Türkiye yollarındaki başarısının en anlamlı yansımalarından biri oldu. Bu değerli ödül için tüm OGD üyelerine teşekkür ediyoruz. Türkiye’de üretilen Renault Clio, Türkiye’nin otomobili olmaya ve yeni başarı hikayeleri yazmaya devam edecek”

Final puanları

• Renault Clio — 3360 puan

• BMW iX3 — 2770 puan

• Togg T10F — 2550 puan

• Mercedes-Benz CLA — 2490 puan

• Citroën C5 Aircross — 2190 puan

• Hyundai Inster — 2000 puan

• BYD SEALION 7 — 1390 puan