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18:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Vazgeçilmez yere sahip iki NATO müttefiki olarak çalışıyoruz”
18:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Nawrocki’yi resmi törenle karşıladı
17:11 CHP Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır partisinden istifa etti
16:53 TOKİ’den uyarı: “Sahte reklamlara tıklamayın”
AjansHaber DENEME KATEGORİSİ Recep Tayyip Erdoğan

Recep Tayyip Erdoğan

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