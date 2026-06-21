İsviçre'deki müzakerelerde Trump gerilimi: İran heyeti görüşme alanından ayrıldı

Katar ve Pakistan'ın ara buluculuğunda nükleer program, yaptırımlar, dondurulan varlıklar ve bölgesel güvenlik başlıklarını ele almak üzere tarafların ilk kez doğrudan oturduğu masada karşılıklı açıklamalar gerilimi tırmandırdı. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, müzakerelerin başlamasıyla Katar'da bloke edilen 6 milyar doların geri döneceğini belirtirken; ABD Başkanı Donald Trump, "İran, Lübnan’daki vekillerinin sorun çıkarmalarını derhal engellemelidir. Aksi takdirde İran’a yine çok sert bir darbe indireceğiz" diyerek Tahran'ı tehdit etti. Trump'ın bu çıkışına sert yanıt veren İran Meclis Başkanı Muhammed Kalibaf ise "ABD'lilerin tehditlerini ciddiye almıyoruz. Silahlı kuvvetlerimiz bu tehditlere karşılık vermeye hazırdır" ifadelerini kullandı. Bu gelişmeler üzerine İran heyetinin salonu terk ettiği bildirildi.

Öte yandan, yaşanan gerilim öncesinde İran müzakere heyeti üyesi Hüseyin Kurbanzade, İran petrolüne yönelik yaptırımların geçici olarak kaldırılmasına ilişkin hazırlanan taslağın nihai hale getirildiğini açıklamıştı. Tasnim Haber Ajansı'na konuşan Kurbanzade, teknik görüşmelerin sürdüğünü belirtmekle birlikte, Lübnan'da savaşın sona erdirilmesi konusu kesinleşmedikçe mutabakat zaptının diğer maddelerinin uygulama aşamasına geçmeyeceğini vurguladı.