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AjansHaber Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Babalar Günü mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Babalar Günü mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Babalar Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir tebrik mesajı yayımladı.

Nöbetçi Editör
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Babalar Günü mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında, "Ailesi için ömrü boyunca fedakârca çalışan, çabalayan, mücadele eden, tüm imkânlarını evlatlarına adayan kahraman babalarımızın Babalar Günü’nü tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı. Erdoğan mesajında ayrıca, aziz şehitler başta olmak üzere ebediyete irtihal etmiş tüm babaları da rahmetle yâd ettiğini belirtti.

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