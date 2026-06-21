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AjansHaber Dünya Kahire'de dışişleri bakanları toplantısı sonrası ortak bildiri yayınlandı

Kahire'de dışişleri bakanları toplantısı sonrası ortak bildiri yayınlandı

Türkiye, Mısır, Suudi Arabistan ve Pakistan Dışişleri Bakanları, bölgesel gelişmeleri değerlendirmek ve ABD ile İran arasında varılan İslamabad Mutabakatı'nın uygulanma sürecini ele almak üzere Mısır'ın başkenti Kahire'de bir araya geldi.

Nöbetçi Editör
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Kahire'de dışişleri bakanları toplantısı sonrası ortak bildiri yayınlandı

Toplantı kapsamında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından da kabul edildi. Toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ve Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar katıldı. İsviçre'de yapılması beklenen yeni müzakere turu öncesinde gerçekleştirilen bu zirve; 20 Mart'ta Riyad, Mart sonunda İslamabad ve 17 Nisan'da Antalya'da yapılan görüşmelerin ardından dört ülke arasındaki dördüncü toplantı oldu.

Toplantı sonrası Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan ortak açıklamada, 18 Haziran'da İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından dijital ortamda imzalanan 14 maddelik İslamabad Mutabakatı memnuniyetle karşılandı. Anlaşmanın küresel ticaret, enerji piyasaları ve deniz yolları için risk oluşturan çatışmaları bitirmeye yönelik "yapıcı bir adım" olduğu vurgulandı; süreçteki katkılarından dolayı Pakistan ve Katar takdir edildi.

Bildiride ayrıca, nükleer program ve yaptırımların kaldırılmasını kapsayacak 60 günlük yeni müzakere sürecinin hızla tamamlanmasının önemi hatırlatıldı. Orta Doğu'da kalıcı barış için Filistin davasının kilit rolüne dikkat çekilen açıklamada, 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin Devleti'ne verilen destek yinelenirken, Körfez ve Levant bölgelerinin güvenlik endişelerinin de dikkate alınması gerektiği kaydedildi.


 

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