19 Haziran 2026 Cuma
Twitter
Nsosyal
Instagram
GÜNDEM
DÜNYA
EKONOMİ
İŞ DÜNYASI
YAŞAM
TEKNOLOJİ
OTOMOTİV
SPOR
VİDEO
RESMİ İLANLAR
16:07 İsrail ve Hizbullah ateşkes için anlaştı
15:59 CHP’de yeni istifa: Tanju Özcan CHP'den istifa etti
15:24 Bakan Çiftçi duyurdu: YKS nedeniyle milli maç için dev ekran kurulmayacak
15:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'yi en uzun ve en hızlı metro hattıyla buluşturuyoruz"
AjansHaber Dünya İsrail ve Hizbullah ateşkes için anlaştı

İsrail ve Hizbullah ateşkes için anlaştı

ABD’li yetkili, İsrail ve Hizbullah’ın cuma günü yerel saatle 16.00’da yürürlüğe girecek ateşkes konusunda anlaşmaya vardığını bildirdi.

Yayınlama Tarihi:
Hizbullah: "İsrail askerleriyle çatışmalar sürüyor"
Hizbullah: "İsrail askerleriyle çatışmalar sürüyor"
İran’da bazı uçuşlar ikinci bir duyuruya kadar iptal edildi
İran’da bazı uçuşlar ikinci bir duyuruya kadar iptal edildi
İsrail’den Lübnan’ın güneyindeki 29 belde için saldırı tehdidi
İsrail’den Lübnan’ın güneyindeki 29 belde için saldırı tehdidi
Trump ailesinin Sazan Adası projesi Arnavutluk’u neden ayağa kaldırdı?
Trump ailesinin Sazan Adası projesi Arnavutluk’u neden ayağa kaldırdı?
Trump’tan İsrail’e Lübnan tepkisi: “Daha fazla saldırı olmamalı”
Trump’tan İsrail’e Lübnan tepkisi: “Daha fazla saldırı olmamalı”
Gündem
MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin “Turan Koridoru” çıkışı: Zengezur hattı Türk dünyasının yeni geçiş kapısı mı olacak?
MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin “Turan Koridoru” çıkışı: Zengezur hattı Türk dünyasının yeni geçiş kapısı mı olacak?
Gündem
Avcılar’da metrobüs yangını: Motor bölümünde çıkan alevler kısa sürede söndürüldü
Avcılar’da metrobüs yangını: Motor bölümünde çıkan alevler kısa sürede söndürüldü
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Garibabadi: "ABD ile mutabakat zaptı 19 Haziran’da imzalanacak"
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Garibabadi: "ABD ile mutabakat zaptı 19 Haziran’da imzalanacak"
Ermenistan’da Paşinyan’ın seçim zaferi resmileşti
Ermenistan’da Paşinyan’ın seçim zaferi resmileşti
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.