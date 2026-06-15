15 Haziran 2026 Pazartesi
Twitter
Nsosyal
Instagram
GÜNDEM
DÜNYA
EKONOMİ
İŞ DÜNYASI
YAŞAM
TEKNOLOJİ
OTOMOTİV
SPOR
VİDEO
RESMİ İLANLAR
14:24 Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
12:17 Dünya Kupası’nda gol yağmuru: 5 maçta 21 gol
23:02 A Milli Takım 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası sahnesine çıkıyor
22:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan A Milli Futbol Takımı’na destek mesajı: “Yolunuz bahtınız açık olsun Bizim Çocuklar”
AjansHaber Dünya İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Garibabadi: "ABD ile mutabakat zaptı 19 Haziran’da imzalanacak"

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Garibabadi: "ABD ile mutabakat zaptı 19 Haziran’da imzalanacak"

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ABD ile yürütülen görüşmeler sonucunda mutabakat zaptı üzerinde anlaşmaya varıldığını doğrulayarak, belgenin 19 Haziran’da İsviçre’de düzenlenecek törenle imzalanacağını açıkladı. Garibabadi, anlaşmanın yaptırımlar, nükleer program ve bölgesel güvenlik başlıklarını kapsayan yeni bir müzakere sürecinin önünü açacağını belirtti.

Editör
Yayınlama Tarihi:
KAYNAK:
(AA)
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Garibabadi: "ABD ile mutabakat zaptı 19 Haziran’da imzalanacak"

İran ile ABD arasında uzun süredir devam eden diplomatik temaslarda yeni bir aşamaya geçildi. Tahran yönetimi, taraflar arasında mutabakat zaptı üzerinde anlaşmaya varıldığını resmen teyit ederken, anlaşmanın imza süreci ve sonraki müzakere takvimine ilişkin ayrıntılar da netleşmeye başladı.

İran’ın Tesnim Haber Ajansının aktardığına göre, İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ABD ile varılan anlaşmaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Mutabakat zaptı İsviçre’de imzalanacak

Garibabadi, mutabakat metninin tamamlandığını belirterek, imza sürecine ilişkin şu bilgileri paylaştı:

“Mutabakat zaptının metni tamamlandı ve İslamabad mutabakat zaptının resmi imza töreni cuma günü İsviçre’de gerçekleşecek. İki heyetin başkanları, görüşmelerin gelecekteki düzenlemelerini belirlemek için müzakereler yürütecek. O zamana kadar, ABD tarafının savaşı sona erdirmek, ablukayı kaldırmak ve varlıkları serbest bırakmak konusundaki taahhütleri doğrulanacak. 60 günlük görüşmeler, ABD’nin bu taahhütleri yerine getirmesine bağlıdır.”

Yaptırımlar ve nükleer program masada olacak

Anlaşmanın imzalanmasının ardından başlayacak müzakere sürecine de değinen Garibabadi, önümüzdeki 60 günlük dönemde tarafların çeşitli başlıklarda görüşmeler gerçekleştireceğini ifade etti.

Garibabadi, söz konusu süreçte yaptırımların geleceği, İran’ın nükleer programı ve ekonomik kalkınma mekanizmasına ilişkin konuların ele alınacağını kaydetti.

“Savaş ve askeri operasyonlara derhal ve kalıcı olarak son verilecek”

Anlaşmanın yalnızca İran ve ABD arasındaki ilişkilerle sınırlı olmadığını vurgulayan Garibabadi, bölgesel güvenlik boyutuna ilişkin de açıklamalarda bulundu.

Garibabadi, “Lübnan da dahil olmak üzere çeşitli cephelerdeki savaş ve askeri operasyonlara derhal ve kalıcı olarak son verileceği bu gece açıklanacak.” dedi.

Anlaşma metni imza öncesinde açıklanacak

Mutabakat metninin içeriğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Garibabadi, İran’ın temel taleplerinin metinde yer aldığını söyledi.

Anlaşma metninde “İran’ın tüm önemli görüşlerinin” yer aldığını aktaran Garibabadi, 19 Haziran’daki imza töreninden önce anlaşma metninin kamuoyuna açıklanacağını belirtti.

İsrail-Lübnan geriliminin etkisine dikkat çekti

Garibabadi, İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarının ardından İran Silahlı Kuvvetlerinin karşılık vermeye hazırlandığını ifade ederek, bu durumun diplomatik süreç üzerinde etkili olduğunu savundu.

İranlı yetkili, bu kararlılığın ABD Başkanı Donald Trump’ın İsrail’e karşı pozisyon almasına ve anlaşma metninde bazı konuların ilerlemesine yardımcı olduğunu aktardı.

İran ordusundan hazırlık mesajı

Öte yandan Garibabadi, anlaşma sürecine rağmen İran Silahlı Kuvvetlerinin teyakkuz halinde kalacağını vurguladı.

Garibabadi, İran Silahlı Kuvvetlerinin anlaşmaya rağmen “düşmanın planlarına karşı koymak için her zaman hazır olduğunu” belirtti.

#ABD
#iran
İran’da bazı uçuşlar ikinci bir duyuruya kadar iptal edildi
İran’da bazı uçuşlar ikinci bir duyuruya kadar iptal edildi
#Dünya / 14 Haziran 2026
FIFA sessiz, kriz büyüyor: Dünya Kupası öncesi ABD uygulamaları tartışılıyor
FIFA sessiz, kriz büyüyor: Dünya Kupası öncesi ABD uygulamaları tartışılıyor
#Spor / 10 Haziran 2026
Yorumlar
Yorum yazma kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız
İsrail’den Lübnan’ın güneyindeki 29 belde için saldırı tehdidi
İsrail’den Lübnan’ın güneyindeki 29 belde için saldırı tehdidi
Paşinyan: "Türkiye ile çok iyi bir dinamik yakaladık, bu süreci sürdürmeliyiz"
Paşinyan: "Türkiye ile çok iyi bir dinamik yakaladık, bu süreci sürdürmeliyiz"
Paşinyan: "Halk devlete, bağımsızlığa ve barışa sahip çıktı"
Paşinyan: "Halk devlete, bağımsızlığa ve barışa sahip çıktı"
Trump ailesinin Sazan Adası projesi Arnavutluk’u neden ayağa kaldırdı?
Trump ailesinin Sazan Adası projesi Arnavutluk’u neden ayağa kaldırdı?
Rusya: "Putin-Erdoğan temasları, siyasi diyaloğun gelişiminde kilit rol oynuyor"
Rusya: "Putin-Erdoğan temasları, siyasi diyaloğun gelişiminde kilit rol oynuyor"
Spor
A Milli Takım 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası sahnesine çıkıyor
A Milli Takım 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası sahnesine çıkıyor
Gündem
Bakan Kurum: “Türkiye’de kentsel dönüşüm tercih değil, mecburiyettir”
Bakan Kurum: “Türkiye’de kentsel dönüşüm tercih değil, mecburiyettir”
Ermenistan’da Paşinyan’ın seçim zaferi resmileşti
Ermenistan’da Paşinyan’ın seçim zaferi resmileşti
Trump’tan Netanyahu’ya Beyrut çıkışı: "Saldırı İran anlaşmasını geciktirdi"
Trump’tan Netanyahu’ya Beyrut çıkışı: "Saldırı İran anlaşmasını geciktirdi"
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.