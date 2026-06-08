Paşinyan: "Halk devlete, bağımsızlığa ve barışa sahip çıktı"

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, parlamento seçimlerinin sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak halkın sandıkta devlete, bağımsızlığa ve barışa destek verdiğini ifade etti.

Ermenistan’ın resmi haber ajansı Armenpress’in aktardığına göre Paşinyan, 2025 yılı bütçesine ilişkin meclis oturumunda seçim sonuçlarını değerlendirdi. Seçim sonuçları dolayısıyla vatandaşları tebrik eden Paşinyan, halkın ortaya koyduğu iradenin ülkenin geleceği açısından önemli bir mesaj taşıdığını vurguladı.

“Halk iradesini açıkça ortaya koydu”

Paşinyan, seçim sonuçlarına ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

“Ermenistan halkı, oylarıyla devlete sahip çıktı, bağımsızlığa sahip çıktı, geleceğe sahip çıktı, barışa sahip çıktı ve Ermenistan Cumhuriyeti’ne sahip çıktı. Savaşın üçlü partisi ağır bir yenilgiye uğramıştır. Halk, savaşın üçlü partisi ve onunla bağlantılı suç-oligarşik sistemin Ermenistan’dan kökünün kazınması gerektiği yönündeki iradesini açıkça ortaya koymuştur.”

Seçim sonuçlarının ardından siyasi çoğunluğun ve hükümetin öncelikli gündem maddelerinden birinin bu süreç olacağını belirten Paşinyan, gerekli adımların gecikmeden ve kararlılıkla atılacağını söyledi.

Sivil Sözleşme Partisi çoğunluğu elde etti

Parlamentoda çoğunluğu sağlayan Sivil Sözleşme Partisinin hükümeti kuracağını ifade edenPaşinyan, seçim sonuçlarının ve yeni dönemin önümüzdeki aylarda ayrıntılı şekilde değerlendirileceğini kaydetti.

Oy sayım işlemlerinin tamamlandığı seçimlerde Sivil Sözleşme Partisinin 105 sandalyeli parlamentoda 61 milletvekilliği kazanarak tek başına çoğunluğu elde ettiği açıklandı. Partinin oyların yüzde 49,81’ini aldığı bildirildi.

Seçimlerde iş insanı Samvel Karapetyan’ın Güçlü Ermenistan oluşumu yüzde 23,29 oy alırken, eski Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan’ın Ermenistan İttifakı yüzde 9,94, Müreffeh Ermenistan Partisi ise yüzde 4 oy oranına ulaştı.

Parlamento seçimlerinin resmi sonuçlarının gün içerisinde açıklanması bekleniyor.