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AjansHaber Dünya Körfez ülkeleri ve Ürdün’den Husilerin Suudi tankerlerine saldırısına ortak kınama

Körfez ülkeleri ve Ürdün’den Husilerin Suudi tankerlerine saldırısına ortak kınama

Katar, BAE, Bahreyn, Kuveyt ve Ürdün, Yemen’deki İran destekli Husilerin Kızıldeniz’de Suudi Arabistan’a ait iki petrol tankerini hedef almasını kınayarak Riyad’a destek mesajı verdi. Açıklamalarda saldırının uluslararası hukuku, seyrüsefer güvenliğini ve küresel enerji arzını tehdit ettiği vurgulandı.

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Körfez ülkeleri ve Ürdün’den Husilerin Suudi tankerlerine saldırısına ortak kınama

Yemen’deki İran destekli Husilerin, Kızıldeniz’de Suudi Arabistan’a ait iki petrol tankerine insansız hava araçları (İHA) ve füzelerle düzenlediği saldırıya Körfez ülkeleri ile Ürdün’den peş peşe kınama açıklamaları geldi.

Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Kuveyt ve Ürdün, saldırının uluslararası hukukun ihlali olduğunu belirterek, Suudi Arabistan’ın güvenliğine yönelik tehditlere karşı dayanışma mesajı verdi.

Katar: "Suudi Arabistan’ın güvenliği Körfez’in güvenliğidir"

Katar Dışişleri Bakanlığı, saldırının uluslararası seyrüsefer güvenliğinin ihlali ve küresel enerji kaynaklarına yönelik doğrudan bir tehdit olduğunu belirtti.

Açıklamada, bölgesel güvenlik ve istikrarı hedef alan saldırılar karşısında Suudi Arabistan’ın egemenliğini, güvenliğini ve çıkarlarını korumaya yönelik atacağı tüm adımlara destek verileceği ifade edildi. Ayrıca Suudi Arabistan’ın güvenliğinin, Katar ve Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkelerinin güvenliğinin ayrılmaz bir parçası olduğu vurgulandı.

BAE’den uluslararası topluma çağrı

BAE Dışişleri Bakanlığı ise saldırının uluslararası seyrüsefer güvenliği ile küresel deniz ticaretini tehdit ettiğini belirtti.

Açıklamada, uluslararası hukuk ve 1982 Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi kapsamında güvence altına alınan seyrüsefer özgürlüğünün korunması gerektiği ifade edilerek, uluslararası topluma Kızıldeniz’de güvenliğin sağlanmasına yönelik BM kararlarını uygulama çağrısı yapıldı.

Kuveyt ve Bahreyn’den destek mesajı

Kuveyt Dışişleri Bakanlığı, saldırının uluslararası hukukun açık ihlali olduğunu ve uluslararası ticaret ile enerji arzını doğrudan tehdit ettiğini belirtti.

Açıklamada, Suudi Arabistan’ın güvenliğini sağlamak amacıyla alacağı tüm önlemlerin desteklendiği ifade edilirken, saldırıların durdurulması ve uluslararası su yollarında güvenli geçişin korunması çağrısı yapıldı.

Bahreyn Dışişleri Bakanlığı da saldırıyı “alçak terör saldırısı” olarak nitelendirerek şiddetle kınadı. Açıklamada, uluslararası topluma Hürmüz Boğazı, Babu’l Mendeb ve diğer kritik su yollarında seyrüsefer güvenliğini koruyacak caydırıcı adımlar atma çağrısı yapıldı.

Ürdün: "Uluslararası hukukun açık ihlali"

Ürdün Dışişleri Bakanlığı da saldırının uluslararası hukuk ile 1982 Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesinin açık ihlali olduğunu belirterek, Suudi Arabistan’a destek mesajı verdi.

Husiler saldırıyı üstlenmişti

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, daha önce yaptığı açıklamada “ENCELIA” ve “LAYLA” isimli Suudi Arabistan’a ait iki petrol tankerini hedef aldıklarını duyurmuştu.

İran destekli Husiler, 20 Temmuz’da Suudi Arabistan’a karşı “deniz ablukası uygulamaya başladıklarını” açıklamıştı.

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