Fatma Soydaş tutuklandı

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, sosyal medya platformlarında yaptığı paylaşımlar nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Soydaş, emniyetteki işlemlerinin ardından SEGBİS aracılığıyla ifadesi alınarak nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, Soydaş’ın “müstehcen yayınların yayımlanmasına aracılık etmek” suçundan tutuklanmasına karar verdi.

Soruşturma kapsamında Soydaş hakkında daha önce, sosyal medya paylaşımları nedeniyle “halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama” ve “müstehcenlik” suçlamalarıyla işlem başlatılmış, İstanbul’da gözaltına alınmıştı.