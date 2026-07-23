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AjansHaber Gündem Fatma Soydaş tutuklandı

Fatma Soydaş tutuklandı

Sosyal medya içerik üreticisi Fatma Soydaş, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca sosyal medya paylaşımlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandı.

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Fatma Soydaş tutuklandı

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, sosyal medya platformlarında yaptığı paylaşımlar nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Soydaş, emniyetteki işlemlerinin ardından SEGBİS aracılığıyla ifadesi alınarak nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. 

Hakimlik, Soydaş’ın “müstehcen yayınların yayımlanmasına aracılık etmek” suçundan tutuklanmasına karar verdi. 

Soruşturma kapsamında Soydaş hakkında daha önce, sosyal medya paylaşımları nedeniyle “halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama” ve “müstehcenlik” suçlamalarıyla işlem başlatılmış, İstanbul’da gözaltına alınmıştı. 

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