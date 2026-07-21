Trump’tan İran’a yeni tehdit: “Kazma Dağı bölgesini çok yakında vuracağız”

ABD Başkanı Donald Trump, Washington’da Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Orta Doğu’daki son gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

“İran’la işimiz henüz bitmedi”

İran’a yönelik operasyonların devam edeceğini söyleyen Trump, Tahran yönetimine karşı saldırılarının tamamlanmadığını belirtti.

Trump, “(İran’ın) Kazma Dağı bölgesini çok yakında, çok güçlü biçimde vuracağız.” ifadelerini kullanırken, “İran’la işimiz henüz bitmedi, şu anda ayrılmıyoruz.” dedi.

İran’ın nükleer faaliyetlerine de değinen Trump, “Nükleer operasyonlar için aklından geçirdiği her yere saldıracağız.” açıklamasında bulundu.

“İran görüşmek istiyor”

İran ile yeni bir görüşme ihtimaline ilişkin soruyu da yanıtlayan Trump, Tahran yönetiminin müzakere talebinde bulunduğunu ancak Washington’un buna hazır olmadığını söyledi.

Trump, “İran, çaresizce görüşmek istiyor ama anlamlı bir şekilde görüşmeye hazır olana kadar bizim görüşmeye hiç niyetimiz yok.” diye konuştu.

ABD Başkanı ayrıca, İran’ın askeri kapasitesine ağır darbe vurduklarını öne sürerek, “İran’ın gücünü hiç kimsenin düşünmediği seviyelerde kırdık. İran’a verdiğimiz zararı İranlılardan başka hiç kimse bilmiyor.” ifadelerini kullandı.

Hizbullah mesajı

Lübnan ile ilişkilerin iyi seviyede olduğunu belirten Trump, “Lübnan’a hak ettiği saygıyla muamele edeceğiz.” dedi.

Hizbullah ile görüşme ihtimaline ilişkin soruyu da yanıtlayan Trump, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn’ın talep etmesi halinde böyle bir görüşme yapabileceğini belirterek, “Herkesle görüşüyorum. Birçok insanın görüşmemem gerektiğini düşündüğü kişilerle de görüşüyorum. Eğer Başkan Hizbullah ile görüşmemi isterse, görüşürüm.” değerlendirmesinde bulundu.

Suriye ve İsrail değerlendirmesi

Trump, Lübnan-İsrail ilişkilerine ilişkin değerlendirmesinde, İsrail’in Lübnan ile yaptığı anlaşmayı “harika bir anlaşma” olarak nitelendirirken, yeniden konuşlandırma sürecinin devam ettiğini söyledi.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile de iyi ilişkiler içinde olduklarını ifade eden Trump, Şara’nın Hizbullah konusunda devreye girmek istediğini belirterek, “Uzun süredir Hizbullah ile savaşıyor. Bence bu çok etkili olur.” dedi.